El Espanyol se baja de Europa 128 días después

La caída iba a llegar tarde o temprano. Al menos eso transmitían las sensaciones sobre el terreno de juego: el RCD Espanyol ya no ocupa posiciones europeas. El cuadro de Manolo González, que cosechó ante el Atlético de Madrid su octava jornada consecutiva sin ganar, ha perdido todo el colchón de puntos sumado en una histórica primera vuelta hasta bajar a la séptima plaza, una caída que se certificó este domingo con la victoria del Celta frente al Mallorca.

Llevaba el conjunto blanquiazul ni más ni menos que 128 días consecutivos en la zona noble de la clasificación, alternando la quinta plaza con la sexta. Pero lo normal tras seis derrotas en ocho jornadas (2 puntos de 24 posibles) era caer de esas posiciones de privilegio. Y eso es lo que sucedió tras el Atlético 4-2 Espanyol y el Celta 2-0 Mallorca.

Los de Manolo González cierran la vigesimoquinta jornada en la séptima posición con 35 puntos, dos menos que el conjunto gallego, que es quien asalta la sexta plaza, última que da acceso a competición europea a día de hoy. Faltará por ver, eso sí, si el séptimo o incluso el octavo acceden a Europa League o Conference, pero la realidad es que el Espanyol debe centrarse ahora en certificar cuanto antes la salvación. Y luego, como bien dice el técnico blanquiazul, "ya se verán nuevos objetivos".

En Europa desde el 17 de octubre

El sueño duró concretamente 16 jornadas. Y es que la entidad catalana, que llegó a ser tercera en la cuarta fecha de la temporada, cayó hasta la séptima posición en la séptima jornada y bajó a la novena plaza en la octava. Pero el asalto al Carlos Tartiere el pasado 17 de octubre de 2025 (en la novena jornada de Liga) le devolvió a unos puestos europeos que, desde entonces, había ocupado ininterrumpidamente durante cuatro meses y cinco días, hasta el presente 22 de febrero de 2026.

De las 25 jornadas disputadas hasta el momento, el Espanyol ha ocupado posiciones europeas en 22 de ellas. Tal y como hemos mencionado, el equipo perico fue séptimo en la jornada 7, noveno en la jornada 8 y, ahora, séptimo tras la vigesimoquinta fecha del campeonato, con Athletic (34), Osasuna (33) y Real Sociedad (32) acechando por detrás.

Empieza entonces una 'nueva Liga' para los de Manolo González, que deben liberarse de cualquier presión con un triunfo el fin de semana que viene frente al Elche, rival que marca a día de hoy la salvación.