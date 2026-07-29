El Espanyol avanza en el fichaje del central: negocian por el serbio Simic

El Espanyol ha centrado todos sus esfuerzos en reforzar la posición de central y esperan tener buenas noticias en los próximos días. Monchi no está trabajando con una lista cualquiera sino que los objetivos son de primerísimo nivel y se está posicionando con nombres importantes. El club blanquiazul está avanzando mucho en la contratación del internacional serbio Jan-Carlo Simic, que forma parte de la plantilla del Al Ittihad. Las negociaciones son por una cesión con opción de compra no obligatoria y el futbolista habría ya dado el OK total a la operación. El Al Ittihad quiere darle salida.

Jan-Carlo Simic llegó al Al Ittihad procedente del Anderletch en calidad de cedido por un año por un coste de unos seis millones de euros. Había una opción obligatoria de compra por 15 millones que se ejecutó el pasado 30 de junio, pero el central no entra en los planes del nuevo entrenador, el aleman Jens Wissing, por lo que se le está intentando encontrar equipo en Europa para que se revalorice y pueda ser vendido en el futuro, al Espanyol o a otro equipo.

El club blanquiazul se ha movido rápido porque es un central con grandísima proyección. Puede jugar de central o de lateral y es internacional absoluto por serbia a pesar de que solo tiene 21 años.Simic se formó en la cantera del Stuttgart, pasó por el Milan pero finalmente triunfó en el Anderletch. Tras su gran año en Bélgica, muchos clubs de la Premier fueron por él, pero finalmente aceptó una oferta astronómica del Al Ittihad para irse a Arabia Saudí.

El Espanyol ha ofertado por él para hacerse con su cesión y el pago de una parte de la ficha, convencidos de que el futbolista puede explotar como blanquiazul. El defensa también pondría de su parte rebajándose algo el salario. Por temas fiscales, la operación se ha ido atrasando pero puede quedar cerrada en agosto.