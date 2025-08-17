En directo
Espanyol - Atlético de Madrid, en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga, en vivo
Sigue en directo el debut de Espanyol y Atlético de Madrid en LaLiga 2025/2026 en el RCDE Stadium
David Raurell
Los resultados de la primera jornada
Girona 1-3 Rayo Vallecano
Villarreal 2-0 Real Oviedo
Mallorca 0-3 FC Barcelona
Alavés 2-1 Levante
Valencia 1-1 Real Sociedad
RC Celta 0-2 Getafe CF
Athletic Club 2-2 Sevilla (En juego - 75')
XI del Espanyol
Por su parte, Manolo González apuesta por:
Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras, Pol Lozano, Edu Expósito, Ramon Terrats; Puado, Roberto Fernández
¡Cinco debutantes en el once visitante!
El Cholo Simeone apuesta por una alineación con varias de las nuevas incorporaciones:
Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Gallagher, Baena; Thiago Almada y Julián Álvarez
Dudas con el césped de Cornellà
Manolo González, técnico espanyolista, ha mostrado en la previa del partido al micrófono de LaLiga por Movistar sus dudas respecto al estado del terreno de juego.
Sin embargo, el gallego ha resaltado que no lo quiere utilizar como excusa para justificar un hipotético mal resultado
Debuta el renovado Atlético
Esta noche por fin vamos a ver el debut en partido oficial del 'nuevo' Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
Los rojiblancos han sido uno de los clubes más activos en el mercado, consiguiendo las incorporaciones de Álex Baena, Marc Pubill, Johnny Cardoso o Thiago Almada
¡Sean bienvenidos a Cornellà El Prat!
¡Muy buenas noches!
Arrancamos el directo del último partido de este domingo en la jornada inaugural de LaLiga 25/26. En una hora, a partir de las 21:30h, Espanyol y Atlético se medirán las caras en el feudo perico.
¿Quién conseguirá llevarse los tres puntos?
