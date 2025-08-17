En directo
LALIGA
Espanyol - Atlético de Madrid: jornada 1 de LaLiga, online y en directo
Sigue en vivo el debut de Espanyol y Atlético de Madrid en LaLiga 2025/2026 en el RCDE Stadium
David Raurell
RCD Espanyol y Atlético de Madrid se miden esta noche en el RCDE Stadium en una primera jornada de Liga en la que los blanquiazules debutarán con muchas caras nuevas y con el objetivo de sumar los primeros tres puntos del curso.
Sigue todos los detalles del partido aquí en SPORT.
Debuta el renovado Atlético
Esta noche por fin vamos a ver el debut en partido oficial del 'nuevo' Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
Los rojiblancos han sido uno de los clubes más activos en el mercado, consiguiendo las incorporaciones de Álex Baena, Marc Pubill, Johnny Cardoso o Thiago Almada
¡Sean bienvenidos a Cornellà El Prat!
¡Muy buenas noches!
Arrancamos el directo del último partido de este domingo en la jornada inaugural de LaLiga 25/26. En una hora, a partir de las 21:30h, Espanyol y Atlético se medirán las caras en el feudo perico.
¿Quién conseguirá llevarse los tres puntos?
- Mallorca - Barcelona: goles, resumen y resultado de LaLiga
- Mendes, al rescate del Barça: sin el agente el club no habría podido inscribir
- Estreno fallido: el 'problema' del Barça para empezar LaLiga
- Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga
- Ansu, tampoco para el debut en liga
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Mallorca - Barcelona
- El Getafe, golpeado por las inscripciones: 'He tenido que vender a uno de los mejores defensas de LaLiga por tres perras
- Alineación del FC Barcelona contra el Mallorca para la primera jornada de Liga