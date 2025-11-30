El Espanyol, a asaltar Balaídos para seguir soñando

Nuevo examen para el Espanyol. El equipo perico, que se encuentra en buen momento deportivo, quiere empezar a sacar mejor nota también fuera de casa. Los de Manolo González han construido todo un fortín el RCDE Stadium, pero buscan aprobar en la asignatura de partidos a domicilio. Hasta la fecha, únicamente han sumado un triunfo lejos de su gente, en el campo del Oviedo, y la visita de este domingo a Balaídos se presenta como una nueva oportunidad de mejorar este registro.

Después de la sufrida victoria contra el Sevilla, que puso fin a una dinámica de dos partidos sin sacar los tres puntos, el equipo que dirige Manolo González quiere alargar el buen momento con un triunfo contra el Celta de Vigo. Separados por tan solo cinco puntos, los que el Espanyol tiene de ventaja sobre el equipo gallego, los catalanes buscan continuar afianzándose en las plazas europeas. Pese a que el objetivo sigue siendo la permanencia, el sueño de todos los pericos es volver a viajar por toda Europa con la camiseta blanquiazul.

Situados en la sexta posición con 21 puntos, consolidados en la zona europea de la tabla y con la voluntad de seguir brillando también fuera de casa, el Espanyol tiene en el recuerdo el triunfo logrado la pasada temporada en tierras gallegas con un doblete de Roberto Fernández. Precisamente, todo parece indicar que el delantero andaluz volverá al once inicial en el lugar de Kike García, sobre todo tras su excepcional tanto contra el Sevilla la pasada jornada.

No suele ser un mal rival para los pericos, ya en los últimos cinco enfrentamientos contra el Celta de Vigo registran cuatro victorias y un empate. Asimismo, Balaídos no es un campo especialmente hostil para el Espanyol. Las últimas cinco visitas del conjunto blanquiazul se han saldado con tres empates y una victoria para cada equipo. Todavía centrados en los números, el Celta de Vigo todavía no ha ganado este curso en su feudo y necesitan empezar a hacerlo para no descolgarse de las posiciones europeas. Pero los precedentes poco actúan sobre el terreno de juego.

Para asaltar Balaídos, Manolo González sigue sin poder contar para esta jornada liguera con el delantero Javi Puado, que se recupera de un esguince en la rodilla derecha con afectación del ligamento cruzado. En cuanto al once inicial, se espera el regreso de Roberto Fernández y también el de Pol Lozano, después de ser suplente la última jornada debido a unos problemas físico. Otra de las grandes incógnitas recae en el acompañante de Cabrera, ya que tanto Calero como Riedel están rindiendo a un buen nivel sobre el césped.

Por su parte, Claudio Giráldez tiene a toda su plantilla disponible después de la vuelta a los entrenamientos con normalidad de Carlos Domínguez y Fran Beltrán. Tras la rotación masiva en el duelo europeo, el técnico celeste volverá a tirar de los habituales titulares. El portero Radu, los defensas Starfelt, Javi Rodríguez y Marcos Alonso, el extremo Sergio Carreira y Aspas apuntan al once, en el que también podrían entrar Hugo Sotelo, Pablo Durán y Bryan Zaragoza.