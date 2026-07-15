El Espanyol apunta en Torremirona al primer amistoso de pretemporada

El Espanyol 2026/27 ya está en marcha. El cuadro blanquiazul afrontará en sus trabajos una nueva etapa de su preparación estival con el desplazamiento al Hotel Torremirona, en Navata (Girona), donde el primer equipo llevará a cabo los acostumbrados entrenamientos intensivos antes de afrontar el primer compromiso amistoso del verano.

La expedición blanquiazul está formada por 30 futbolistas, una lista que combina incorporaciones, jugadores de regreso tras cesión, futbolistas del filial y varias piezas cuyo futuro todavía dependerá de los movimientos del mercado.

El cuerpo técnico encabezado por Manolo González aprovechará estos días de convivencia para seguir asentando los conceptos tácticos y físicos que marcarán el inicio de la temporada, misma que afrontan con ilusión y mucho del trabajo adelantado en despachos gracias a Monchi, llegado a finales de la pasada campaña.

En la portería viajan Marko Dmitrović, Àngel Fortuño y Llorenç Serred. La línea defensiva está formada por Omar El Hilali, Rubén Sánchez, Leandro Cabrera, Miguel Rubio, Pablo Ramón, Riedel, Timera, Salinas, Hartman y Roger Hinojo. En el centro del campo estarán Pol Lozano, Gabriel Moscardo, José Gragera, Urko González de Zárate, Edu Expósito, Rafa Bauza y Miguel Londoño.

Las opciones ofensivas las completan Jofre Carreras, Tyrhys Dolan, Álex Calatrava, Javi Hernández, Pere Milla, Javi Puado, Antoniu Roca, Roberto Fernández, Kike García y Marcos Fernández.

La concentración permitirá observar de cerca a varios de los refuerzos incorporados este verano: Moscardo, Hartman y Calatrava, quienes afrontan sus primeros días de convivencia con el grupo. También será una oportunidad para que jugadores que regresan de préstamo, como Gragera, Bauza o Javi Hernández, intenten convencer al entrenador de que pueden tener un sitio en la plantilla definitiva.

Además, el stage llega con varios frentes todavía abiertos en la planificación deportiva. Algunos futbolistas continúan pendientes de resolver su futuro antes del cierre del mercado, además de sustituir a los que ya encontraron destino. Monchi aún está pendiente de encontrarle relevos a Fernando Calero y a Cyril Ngonge, aunque este último apenas participó tras llegar en invierno y la llegada de un extremo todavía deberá esperar.

En el plano deportivo, Manolo dispondrá de margen para ensayar de cara al primer amistoso de la pretemporada frente a la UE Olot. El cuadro blanquiazul dará el pistoletazo de salida a la pretemporada el sábado a partir de las 19:00H, para luego enfrentar el 21 a la Pau y el siguiente sábado, 25, al Sabadell. Posteriormente vendrán choques ante el Burnley, el Middlesbrough y el Coventry, justo antes del debut en LaLiga el día 16 de agosto ante el Levante en el RCDE Stadium.