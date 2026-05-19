El Espanyol apuesta fuerte por Hartman

El Espanyol va fuerte y se prevé un verano con muchos movimientos de mercado tanto de entradas como de salidas. La llegada de Monchi como director general deportivo promete una profunda remodelación del proyecto con el objetivo de estabilizarlo para ir creciendo. Uno de los primeros jugadores en llegar será el lateral zurdo del Burnley, Quilindschy Hartman, que vendría para suplir la dolorosa baja de Romero, futbolista que regresará al Villarreal tras acabar su cesión. La novedad es que Hartman podría llegar en calidad de traspasado de forma definitiva por lo que sería una gran apuesta de inversión y de futuro del club blanquiazul. Una de muchas.

Hartman llegó al Burnley procedente del Feyenoord el pasado verano tras un traspaso de 10 millones de euros. El internacional holandés ha jugado prácticamente de titular toda la temporada, aunque probablemente no entrará en la lista definitiva de Ronald Koeman para el Mundial. Pese a todo, su tasación ha subido y a sus 24 años es un futbolista con capacidad de crecimiento en la banda izquierda.

La opción está encima de la mesa y la operación se estaría estudiando con LaLiga para que tuviera la aceptación en el caso de que se proceda a través de una compra de forma definitiva. El Espanyol va a necesitar límite salarial si se desea reforzar mucho, por lo que se deben medir muy bien las inversiones. El hecho de que el Burnley también sea propiedad de Alan Pace podría ayudar en este asunto, aunque la tasación actual del futbolista es de 18 millones de euros.

Hartman ha llamado la atención de clubs alemanes e italianos aunque la prioridad sería que jugara en el Espanyol, una Liga que podría irle mucho mejor como apuesta de futuro e inversión importante de cara a una futura venta. Si no surgiera una propuesta millonaria por él, tiene todos los números de convertirse en una de las primeras incorporaciones del club blanquiazul. Y es en esa posición clave dónde también podría darse alguna novedad más porque la actual dirección deportiva no cuenta con el suplente por la banda, Salinas, que podría salir a finales de temporada tras un año en el que no ha jugado prácticamente nada.