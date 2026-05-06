El Espanyol apela al espíritu De La Peña: "Elijo creer"

No corren buenos tiempos en el Espanyol. Las diecisiete jornadas seguidas sin ganar mantienen a la plantilla atemorizada por los nervios y la presión, pero el equipo debe sacar, como mínimo, una victoria para evitar el descenso a Segunda División y el primer paso será visitar al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Echaba en falta la afición perica el mensaje de alguno de los líderes del vestuario que aparcase el dramatismo, como hace una semana lo hizo Gudelj en el Sevilla, y este martes fue Edu Expósito quien eligió "creer". En un mensaje publicado en redes sociales, el cuarto capitán del Espanyol y probablemente el hombre de más calidad de la plantilla, confesó el equipo se ha metido solito en la pelea por la salvación: "Nos hemos metido nosotros solos y tenemos que sacarlo junto como ya hemos hecho otras veces".

Al mediocentro le "duele esta situación después de todo lo bueno" que había "hecho" el Espanyol. Pero mandó un mensaje de optimismo: "Las rachas negativas también se acaban y el sábado tenemos una de las 4 finales que nos quedan para volver a empezar a cambiarlo todo".

Edu Expósito, uno de los capitanes del RCD Espanyol / Valentí Enrich

"Estoy convencido, somos el Mágico"

La segunda vuelta se ha convertido en una pesadilla interminable, pero este es el mismo equipo que cosechó 34 puntos en la primera vuelta y que llegó a soñar con Europa: "Sabemos perfectamente lo que representamos. Somos el mismo equipo que había generado ilusión y estoy convencido de que lo vamos a sacar".

Y concluyó con un profundo "elijo creer, somos el Mágico", apelando así al espíritu, coraje y fe de un Iván De la Peña que precisamente este miércoles cumple años y que fue en su día el encargado de dar la cara y salir en rueda de prensa en 2009, cuando el equipo estaba hundido como colista en la tabla al borde del descenso a Segunda División.

De la Peña tenía razón: de colistas a 25 puntos en 10 jornadas

“Creo que nos vamos a salvar. Me dirán que estoy loco, pero creo en este equipo, en cómo está entrenando. Vamos a ir partido a partido y confío en esta plantilla al 100%. Ansiedad no, ganas. Aquí vamos todos en el mismo barco, si se va a Segunda el equipo... No quiero pensar en eso, pero estamos todos en el mismo barco", espetó De la Peña en la 08/09 cuando el Espanyol era colista con 22 puntos, a ocho de la salvación, en la jornada 28.

"Nos jugamos todos mucho. Los equipos que están encima de nosotros, viendo la clasificación del Espanyol, estarán más tranquilos. Pero yo no lo estaría tanto. Vamos a morir hasta el final y estoy convencido de que nos vamos a salvar. Lo creo, lo creo realmente, si no no diría esto", concluyó 'Lo Pelat'.

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El resto fue historia. Un mensaje que caló como jamás se había visto en la entidad blanquiazul, que no solo se salvó, sino que diez jornadas después terminó LaLiga décimo con 47 puntos tras un final de temporada espectacular sumando 25 puntos de 30 posibles. No le faltaba razón a De la Peña, pues quienes temblaron fueron el resto de equipos.