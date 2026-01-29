El Espanyol "apela al civismo" ante el Alavés

El RCD Espanyol se libró del cierre de su estadio tras los últimos incidentes frente al Girona. El lanzamiento de botellas contra Gazzaniga, por aquel entonces portero titular para Míchel, fue sancionado por Antiviolencia con una multa económica y un apercibimiento de cierre.

Es por ello que el club ha emitido este jueves un comunicado apelando al civismo y al respeto en el RCDE Stadium de cara al próximo encuentro frente al Deportivo Alavés y a los partidos que restan en Cornellà-El Prat esta temporada.

"El RCD Espanyol de Barcelona recuerda a todos sus socios, abonados y aficionados la importancia de mantener siempre un comportamiento cívico, respetuoso y responsable en el RCDE Stadium, con el objetivo de preservar un entorno seguro y de convivencia para todos los asistentes", arranca el comunicado.

Investigación en curso

La entidad blanquiazul advierte de que, en caso de infracción, las sanciones pueden ir "desde amonestaciones privadas hasta medidas de mayor gravedad, como la suspensión o la pérdida de la condición de socio o abonado por un periodo de hasta cinco años, además de las correspondientes sanciones económicas que pueden imponer los organismos competentes, con importes que oscilan entre los 150€ y los 650.000€".

Paralelamente, el Espanyol ha querido informar de que "se está investigando a los asistentes que lanzaron objetos no permitidos durante el partido disputado ante el Girona FC, con el fin de depurar las responsabilidades correspondientes de acuerdo a la normativa vigente".

Por todo ello, el club catalán hace un llamamiento a "la responsabilidad individual y colectiva", al "respeto" y al "buen comportamiento" para "seguir disfrutando del fútbol en un espacio de respeto, pasión y convivencia, valores que siempre han caracterizado a la afición blanquiazul.