El Espanyol anuncia un sospechoso amistoso en Newcastle

Después de conseguir la permanencia en Primera División, el Espanyol ya mira hacia delante y prepara la próxima temporada. Los de Manolo González han anunciado uno de los amistosos más atractivos de la pretemporada: un partido contra el Newcastle United el próximo 9 de agosto, justo antes del inicio del nuevo curso de LaLiga.

El partido, todavía sin un horario confirmado, servirá a los pericos para ponerse a prueba antes de arrancar la primera jornada liguera. El objetivo del Espanyol esta temporada es la de contar con una mejor plantilla para no sufrir tanto por la permanencia y tener unos meses más tranquilos que los de este año.

Joan Garcia / Alejandro Garcia

Aun así, lo que más ha llamado la atención del duelo es el rival: el Newcastle. Además de ser un equipo histórico de la Premier League, también ha sido uno de los clubes que más fuerte ha apostado por el guardameta del Espanyol: Joan Garcia. Sin duda, el conjunto inglés es de los más interesados en obtener los servicios de uno de los porteros con mayor proyección de Europa.

De hecho, el club blanquiazul ve más al jugador en el Newcastle que en otros posibles destinos, como el Barça. En las últimas horas, Fabrizio Romano ha asegurado que las negociaciones entre los culés y el guardameta están muy avanzadas y ahora mismo los de Flick son los mejores posicionados para fichar a Joan.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭



🆚 @VfL_Wolfsburg

🗓️ 30/7

⌚️ 19h

— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 29, 2025

"A lo mejor ya está vendido, pero desde el club no me han dicho nada. Personalmente, dudo bastante que fiche por el Barcelona. No te digo que me cortaría una mano, pero casi", aseguraba Manolo González hace pocos días en relación con el posible fichaje de Joan Garcia por su eterno rival en Barcelona.

Una de las grandes dudas, por tanto, es si Joan Garcia estará en el amistoso frente al Newcastle y, si es así, qué colores estará defendiendo. Aunque desde el propio club vieran más factible la salida de su portero a Inglaterra, la posibilidad de que fiche por el Barça es cada vez mayor.

Uno de los mejores porteros de Europa

Joan se ha consolidado como uno de los porteros con mayor futuro de Europa, después de dar una exhibición en la portería durante toda la temporada. Incluso sus propios compañeros en el Espanyol aseguraban que no hay nadie mejor que él. "Para mí es el mejor portero del mundo", comentó Jofre Carreras, futbolista blanquiazul.

La cláusula del guardameta está situada en 25 millones de euros, una 'ganga' para cualquier equipo que esté interesado en sus servicios. El Barça está en la pole, pero el Newcastle no se da por vencido. En el amistoso, solo hay tres opciones: que esté jugando con el Espanyol, con el Newcastle o en otro equipo. Y la del Espanyol es la menos probable.