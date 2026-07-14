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El Espanyol anuncia el regreso de Manolo González para coordinar los servicios médicos

El profesional catalán vuelve al club tras su salida en septiembre de 2022 para asumir nuevamente la dirección del área médica

Manolo González, nuevo coordinador de los servicios médicos del Espanyol

Manolo González, nuevo coordinador de los servicios médicos del Espanyol / RCD Espanyol

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El RCD Espanyol ha anunciado el regreso de Manuel González Postigo (Mataró, 1969) a la entidad como nuevo coordinador de los Servicios Médicos a partir de esta temporada. El profesional catalán vuelve al club tras su salida en septiembre de 2022 para asumir nuevamente la dirección del área médica.

Según ha informado el club, González será el máximo responsable de los servicios médicos y se encargará de "coordinar toda la estructura médica del club" y de liderar "las áreas de tratamiento y prevención de lesiones, así como la atención médico-física de los jugadores y jugadoras de los equipos profesionales y del fútbol formativo".

El nuevo coordinador cuenta con una amplia trayectoria vinculada al Espanyol. Inició su carrera en la entidad en 1993 como fisioterapeuta de las categorías inferiores y, desde el año 2000, pasó a formar parte del primer equipo. En junio de 2017 fue nombrado coordinador de los servicios médicos, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2022.

Licenciado en Fisioterapia, González es además Máster en Readaptación Deportiva, posee un Posgrado en Fisioterapia Deportiva por la Universitat de Vic y cuenta con la titulación de técnico sanitario.

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En el comunicado, el Espanyol destaca que su "contrastada experiencia, capacidad profesional y profundo conocimiento del club lo convierten en una figura de referencia dentro del ámbito de la medicina deportiva". Asimismo, subraya que "a lo largo de su trayectoria siempre ha demostrado un firme compromiso y una gran dedicación al RCD Espanyol, poniendo su experiencia al servicio de la entidad".

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