El Espanyol anuncia el fichaje de Pickel

Días movidos para el RCD Espanyol estos últimos de mercado. El club blanquiazul, tras presentar oficialmente a Clemens Riedel y Luca Koleosho en el RCD Stadium, ha anunciado el fichaje de Charles Monginda Pickel, centrocampista procedente de la Unione Sportiva Cremonese.

El suizo, que aportará físico y experiencia a la plantilla y al once de Manolo González, ha firmado por una temporada con la entidad perica más otra opcional, sin mencionar otras cifras de traspaso.

Pickel, de 28 años, "ha sidointernacional con la RD Congo y con Suiza en categorías inferiores, y cuenta con una amplia experiencia en el fútbol europeo. El centrocampista ha jugado en la US Cremonese, en el FC Basel, en el Grasshopers, en el FC Schaffhausen, en el Neuchâtel Xamax, en el Grenoble y en el Famalicão", dice el club en el comunicado.

El futbolista ha llegado este miércoles a Barcelona y ha pasado la habitual revisión médica en la Clínica Corachan. El club ha anunciado que Pickel será presentado la próxima semana como jugador del Espanyol.

Además de eso, varias fuentes apuntan a que el centrocampista no será el único refuerzo perico en el centro del campo. Un 'viejo conocido', Urko González de Zárate, que ya formó parte de la plantilla como cedido la pasada temporada, podría ser el próximo fichaje blanquiazul. Ambos, complementarios, podrían formar la pareja de Manolo en la medular.