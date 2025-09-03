El Espanyol anuncia un amistoso para el parón de selecciones

El RCD Espanyol aprovechará el parón de selecciones para mantener el ritmo competitivo con un nuevo compromiso amistoso. El conjunto blanquiazul se enfrentará este viernes 5 de septiembre, a las 11.00 horas, al Pau FC, equipo de la Ligue 2 francesa. El encuentro se disputará en la Ciutat Esportiva Dani Jarque y podrá seguirse en directo a través de Espanyol Media (YouTube).

El choque llega en un momento positivo para el equipo dirigido por Manolo González, que ocupa la quinta posición en LaLiga tras un inicio sólido de temporada. Después de un empate en la jornada inaugural, los pericos encadenaron dos triunfos consecutivos, el último de ellos justo antes del parón internacional frente a Osasuna (1-0) en el RCDE Stadium, con un gol de Carlos Romero que permitió sumar tres puntos y reforzar la confianza de la plantilla.

CON RITMO EN EL PARÓN

El amistoso contra el Pau FC servirá para dar minutos a jugadores con menos participación en el campeonato (Clemens Riedel, por ejemplo, aún no debuta). También será una buena oportunidad para que la afición pueda ver de cerca al equipo, ya que el acceso a las instalaciones estará abierto desde las 10.00 horas, hasta completar el aforo, aunque únicamente podrán acceder los socios que presenten el carnet de la temporada 2025/26.

La jornada contará además con servicios adicionales para los aficionados. La RCDE Store abrirá sus puertas de 9.00 a 14.00 horas, ofreciendo la nueva equipación y productos oficiales, mientras que el bar estará disponible desde las 10.00 horas, coincidiendo con la entrada de los socios.

Con este encuentro, el Espanyol busca mantener la inercia positiva que ha caracterizado su arranque de curso. Tras el parón, los blanquiazules se medirán al Mallorca de Jagoba Arrasate en casa, el próximo lunes 15 de septiembre a partir de las 21.00 horas.