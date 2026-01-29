LALIGA EA SPORTS
Espanyol - Alavés: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports
Te contamos a qué hora y dónde ver hoy el partido entre RCD Espanyol y Deportivo Alavés de LaLiga EA Sports
El Espanyol afronta este viernes, en la jornada 22 de LaLiga EA Sports, un nuevo compromiso en el RCDE Stadium frente al Deportivo Alavés. Se marca como una fecha clave en el calendario, pues los blanquiazules todavía no conocen la victoria en este 2026 y reciben en casa a un cuadro babazorro todavía más necesitado de puntos.
El cuadro de Manolo González no sabe lo que es ganar desde el cambio de año. Cayó frente al FC Barcelona, empató en el Ciutat de València contra el Levante y sucumbió ante Girona y Valencia, en el RCDE Stadium y en Mestalla, respectivamente.
Los resultados no acompañan, pero las sensaciones sobre el verde siguen siendo buenas y el Espanyol ha merecido más puntos de los que atesora en estos momentos. Sea como sea, el conjunto perico sigue quinto, en posición europea, y una victoria podría consolidarle todavía más en la zona noble.
HORARIO DEL ESPANYOL - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Espanyol y Deportivo Alavés, correspondiente a la 22ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa este viernes 30 de enero a las 21:00 horas en España.
DÓNDE VER EL ESPANYOL - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Espanyol y Deportivo Alavés se podrá ver en directo a través de DAZN España.
También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
