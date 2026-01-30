Espanyol - Alavés, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Espanyol y Alavés se miden este viernes en la vigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido en SPORT.es

ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.37 ¡Balón fácil para Dimitrovic! Se animó Lucas Boyé con un disparo lejanísimo, pero atrapa el portero perico.

ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.36 Quiso conectar Boyé con Toni Martínez, con un peligroso pase en profundidad, pero el envío fue demasiado largo.

ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.35 No se entendieron Jonny y Calebe en el extremo derecho y el balón se termina escapando por línea lateral.

ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.33 El partido ha entrado en un tramo sin claro dominador tras el tanto del empate del Alavés. Ni Espanyol ni Alavés se pueden adueñar de la posesión ahora.

ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.31 Cabrera derriba a Toni Martínez, cuando este quería jugar de espaldas, y el árbitro señala la falta del defensa perico.

ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.30 Kike García pedía una falta en el balcón del área del Alavés, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego previo.

ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.26 Dimitrovic puso los puños para despejar el centro puesto por Aleñá, pero el rebote le cayó a Antonio Blanco en la frontal del área. Gran remate de zurda del centrocampista del Alavés para empatar el partido.

ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.26 ¡¡¡GOOOOOL DEL ALAVÉS!!! ¡LO EMPATA ANTONIO BLANCO!

ESPANYOL 1-0 ALAVÉS | MIN.25 Falta de Romero por un agarrón sobre Calebe en una zona interesante para los intereses del equipo de Coudet. Va a colgar el balón al área Aleñá.