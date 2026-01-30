En Directo
LALIGA
Espanyol - Alavés, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Espanyol y el Alavés de la jornada 22 de LaLiga en el RCDE Stadium
Xavier Zapater
Espanyol y Alavés se miden este viernes en la vigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.
Sigue el minuto a minuto del partido en SPORT.es
ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.37
¡Balón fácil para Dimitrovic! Se animó Lucas Boyé con un disparo lejanísimo, pero atrapa el portero perico.
ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.36
Quiso conectar Boyé con Toni Martínez, con un peligroso pase en profundidad, pero el envío fue demasiado largo.
ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.35
No se entendieron Jonny y Calebe en el extremo derecho y el balón se termina escapando por línea lateral.
ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.33
El partido ha entrado en un tramo sin claro dominador tras el tanto del empate del Alavés. Ni Espanyol ni Alavés se pueden adueñar de la posesión ahora.
ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.31
Cabrera derriba a Toni Martínez, cuando este quería jugar de espaldas, y el árbitro señala la falta del defensa perico.
ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.30
Kike García pedía una falta en el balcón del área del Alavés, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego previo.
ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.26
Dimitrovic puso los puños para despejar el centro puesto por Aleñá, pero el rebote le cayó a Antonio Blanco en la frontal del área. Gran remate de zurda del centrocampista del Alavés para empatar el partido.
ESPANYOL 1-1 ALAVÉS | MIN.26
¡¡¡GOOOOOL DEL ALAVÉS!!! ¡LO EMPATA ANTONIO BLANCO!
ESPANYOL 1-0 ALAVÉS | MIN.25
Falta de Romero por un agarrón sobre Calebe en una zona interesante para los intereses del equipo de Coudet. Va a colgar el balón al área Aleñá.
ESPANYOL 1-0 ALAVÉS | MIN.24
Jofre quiso tirarse un autopase por banda, pero Parada corta su carrera, sin falta según el criterio del colegiado.
