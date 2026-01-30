Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espanyol - Alavés, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre el Espanyol y el Alavés de la jornada 22 de LaLiga en el RCDE Stadium

Imagen del Espanyol - Rayo de esta temporada

Imagen del Espanyol - Rayo de esta temporada / TONI ALBIR / EFE

Xavier Zapater

Espanyol y Alavés se miden este viernes en la vigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido en SPORT.es

