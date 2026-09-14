El Espanyol, sin afición ante el Rayo en Butarque

El encuentro de este martes entre el Rayo Vallecano y el RCD Espanyol se disputará finalmente en el estadio de Butarque, en Leganés. La situación en el Estadio de Vallecas ha obligado al equipo madrileño a trasladar temporalmente sus partidos como local y ya son un total de tres partidos esta temporada qque el Rayo ha tenido que disputar lejos de su feudo.

Ante esta situación, el club perico ha lanzado una advertencia a sus aficionados mediante un comunicado oficial informando que no habrá entradas a la venta para el encuentro, ni para la zona destinada a la afición visitante ni para la venta general en las taquillas de Butarque.

Ante esta situación, la entidad perica aconseja "firmemente a todos los aficionados blanquiazules que no se desplacen ni a las taquillas del Estadio de Vallecas ni al Estadio de Butarque, ya que no habrá posibilidad de adquirir billetes ni de acceder al recinto" para la sexta jornada de LaLiga 2026/27.

El Espanyol asegura, además, que continúa realizando gestiones con el Rayo Vallecano y con las autoridades competentes para "defender los intereses" de su "masa social".

Este escenario responde a los problemas que arrastra Vallecas. La Comunidad de Madrid mantiene suspendida la utilización del estadio después de detectar deficiencias relacionadas con su mantenimiento y seguridad. El Rayo ha defendido que ha realizado actuaciones para solucionar los problemas y ha tratado de recuperar la posibilidad de jugar en su campo, pero el proceso para levantar la suspensión todavía no estaba completado cuando se confirmó que el duelo ante el Espanyol tendría que jugarse en Butarque.

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La situación también ha provocado tensiones con el Ayuntamiento de Leganés por los costes derivados de la seguridad, la limpieza y otros servicios necesarios para organizar los encuentros en Butarque.