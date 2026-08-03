El Espanyol acelera la operación salida

El Espanyol tiene muy claro que su objetivo para la próxima temporada pasa por asegurar la permanencia con mucha menos angustia que en el pasado curso. El equipo de Manolo González quiere dar un paso adelante, consolidarse en Primera División sin llegar al sufrimiento de las últimas jornadas y, si durante el campeonato se presenta la oportunidad de mirar más arriba, hacerlo desde la tranquilidad y sin renunciar a nada.

Con esa idea trabaja la dirección deportiva durante este mercado de verano. Hasta el momento, el club ya ha incorporado a Quilindschy Hartman, Álex Calatrava y Gabriel Moscardó, tres futbolistas llamados a aumentar el nivel competitivo de la plantilla y cubrir necesidades importantes detectadas tras el final de la pasada campaña. Además, el Espanyol sigue rastreando el mercado en busca de más refuerzos, especialmente para apuntalar el eje de la defensa, una de las prioridades del club.

Sin embargo, para seguir incorporando jugadores también será imprescindible acelerar la operación salida. El club blanquiazul necesita liberar fichas, reducir masa salarial y dar salida a futbolistas que, a día de hoy, cuentan con pocas opciones de tener protagonismo.

Uno de los casos que parece más avanzados es el de Pablo Ramón. El central, que realizó la pretemporada con el equipo, apunta a regresar al Racing de Santander, donde ya jugó la pasada temporada y dejó un gran recuerdo tras participar activamente en el ascenso del conjunto cántabro. Las negociaciones están avanzando y su marcha parece cuestión de tiempo.

También continúa pendiente la situación de Miguel Rubio. En este caso, el problema no es la falta de interés, ya que varios clubes han preguntado por él, sino encontrar una fórmula que permita desbloquear una operación condicionada por su elevada ficha. Su salida sigue siendo uno de los asuntos prioritarios para el Espanyol durante este mes de agosto.

Otro nombre marcado en rojo es el de Rubén Sánchez. El lateral derecho ha ido perdiendo peso durante la pretemporada y la irrupción del canterano José Ángel, junto al interés de varios clubes, ha abierto la puerta a una posible marcha antes del cierre del mercado. Valencia, Torino y Venezia son algunos de los equipos que han sido vinculados con el futbolista, cuyo futuro sigue sin resolverse.

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En definitiva, el trabajo en las oficinas del RCDE Stadium no se limita únicamente a encontrar nuevos fichajes. Tan importante como incorporar será conseguir salidas que permitan completar la plantilla. El mercado entra en su fase decisiva y el Espanyol necesita que la operación salida empiece a coger velocidad para poder cerrar las últimas piezas que considera necesarias de cara a una temporada en la que el primer reto será lograr una permanencia mucho más plácida que la anterior.