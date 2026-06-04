El Espanyol 26/27 debutará ante la UE Olot

El RCD Espanyol añade más ingredientes a la pretemporada 26/27, que dará comienzo el próximo 7 de julio con las habituales pruebas médicas y que ya tiene fijados sus primeros dos partidos amistosos.

Tras anunciar el miércoles un encuentro frente a su 'hermano' Burnley en Turf Moor, la entidad blanquiazul hizo oficial este jueves el que será el primer partido del nuevo Espanyol 26/27.

El primer amistoso se disputará el 18 de julio a las 19:00 horas, frente a la UE Olot en el Municipal de Olot, durante el stage que el equipo llevará a cabo en Navata (Girona).

"El primer compromiso de preparación del RCD Espanyol de Barcelona para la temporada 2026-27 ya tiene fecha y rival. El conjunto blanquiazul se enfrentará a la UE Olot el próximo 18 de julio, a las 19:00 horas, en el Estadi Municipal d’Olot. Este será el primer amistoso de pretemporada para el equipo dirigido por Manolo González", expuso el club en un comunicado.

"La UE Olot, que milita en Segunda RFEF, finalizó la pasada campaña en la duodécima posición del Grupo 3. El conjunto gerundense será el primer adversario del RCD Espanyol en una fase de trabajo clave para afianzar conceptos y acumular minutos de competición antes del inicio oficial de la temporada", concluye.

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Antes del primer amistoso, el equipo perico dará el pistoletazo de salida a la pretemporada los días 7 y 8 de julio, días destinados a la realización de las habituales pruebas médicas y físicas. Posteriormente, el primer entrenamiento sobre el césped de la Ciutat Esportiva Dani Jarque está programado para el miércoles 9 de julio.