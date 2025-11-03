Espaldarazo financiero para Espanyol y Burnley con la alianza Alan Pace-Checketts

Salvo la derrota del pasado domingo, todo son noticias positivas en el entorno del RCD Espanyol en las últimas semanas. Este mismo lunes, ALK Capital -empresa matriz de VSP, dueña del club blanquiazul desde principios del mes de octubre- anunció una inversión estratégica en sus operaciones de fútbol por parte de Cynosure | Checketts Sports Capital, uno de los fondos de inversión más ambiciosos en el mundo del deporte.

Cynosure es propiedad de un viejo conocido de Alan Pace, David W. Checketts, fundador del club de la MLS Real Salt Lake. Allí ejerció en su día el ahora presidente del Espanyol, que ocupó durante dos años la dirección ejecutiva (CEO) e incluso la presidencia de la entidad con sede en Utah. De hecho, con Pace al mando el club conquistó en 2009 su único título de la MLS estadounidense y se desarrolló uno de los estadios más admirados del país.

Los caminos de Pace y Checketts vuelve a encontrarse ahora en lo que supondrá un espaldarazo financiero tanto para el Espanyol como para el Burnley, pues dicha alianza entre ALK y Cynosure potenciará el crecimiento de dos equipos con presencia en los mercados de fútbol más competitivos de Europa, con la fusión de la experiencia de ALK Capital en el mundo del fútbol y la experiencia de Cynosure en la industria deportiva.

Impulsar el rendimiento en el campo

Según el comunicado de la empresa matriz de VSP, dicha inversión por parte de Checketts impulsará el rendimiento en el campo, la expansión comercial y la creación de valor sostenible tanto del Burnley como del RCD Espanyol.

“Es increíblemente maravilloso reunirme con Dave después de nuestro éxito conjunto en Real Salt Lake. Compartimos la misma visión de lo que significa una gran propiedad deportiva: combinar integridad, innovación, creación de valor a largo plazo y cultura ganadora. La incorporación del equipo de Cynosure y sus socios fundadores Spencer Eccles y Randy Quarles aporta una profunda experiencia, relaciones de confianza y un historial exitoso de inversiones, lo que nos permite acelerar nuestro crecimiento en el Burnley, el Espanyol y la red más amplia de ALK”, fueron las primeras palabras de Alan Pace, presidente perico, tras anunciarse el acuerdo.

"El sueño de ganar títulos"

Por su parte, David W. Checketts aseguró conocer al actual dueño del Espanyol "desde hace décadas como socios, colegas y amigos". "Construimos el Real Salt Lake desde cero, y ahora podemos colaborar nuevamente en dos de los clubes de fútbol más históricos de Europa. Siempre he admirado lo que Alan ha logrado con el Burnley y, más recientemente, con el Espanyol. Estamos entusiasmados de unir fuerzas para apoyar su crecimiento continuo y sus ambiciones globales”, añadió el empresario.

El objetivo de Cynosure con esta alianza no es otro que "unirse a personas excepcionales que combinan excelencia operativa con inversiones disciplinadas a largo plazo", en palabras de su cofundador y director general Spencer P. Eccles -cuya familia es una de las más poderosas y con una mayor fortuna de Salt Lake City-, que generó altas expectativas concluyendo que se sienten "orgullosos de ser parte importante del sueño de ganar títulos”.