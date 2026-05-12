Ernesto Valverde se pone en la piel de Manolo González: "A mí me pasó una cosa parecida en el Espanyol"

El Athletic mira hacia Europa, pero Ernesto Valverde también le echa un ojo a la parte baja de la tabla. Los bilbaínos visitan este miércoles en Cornellà-El Prat a un Espanyol hundido que pelea por evitar el descenso. Pero el 'Txingurri' aseguró en rueda de prensa que su equipo también se juega mucho porque "hay una igualdad terrible, que parece que con 47 puntos puedes jugar en Europa y con 44 puedes descender".

"Estoy deseando empezar a pensar en mi futuro, pero todavía sigo pensando en lo que tenemos mañana. Tenemos estos tres partidos que, vuelvo a decir, son importantísimos, pero importantísimos. Yo creo que mucho más de lo que la gente se piensa, mucho más. Una victoria nos quita cualquier fantasma y cualquier combinación rara que pueda haber a última hora que nos pueda costar caro", añadió el técnico del Athletic este martes.

Preguntado por su próximo rival, Valverde aseguró que el Espanyol, como equipo, le gusta: "Es una paradoja, porque a mí el Espanyol es un equipo que me gusta. Le veo que tiene espíritu, le veo que juega bien, le veo que intenta siempre ir hacia delante".

Ernesto Valverde y Manolo González se saludan antes de un encuentro. / Quique Garcia / EFE

Pero la realidad es que los resultados no llegan a Cornellà-El Prat: "Es verdad que se le han escapado partidos. El día del Rayo fallan un penalti y luego les meten en el último minuto. El otro día contra el Sevilla... También es cierto que aquí nos ganaron y nosotros no merecimos perder. Es un equipo que le veo con espíritu, que siempre empuja. Le veo que siempre está cerca de la victoria, que se le ha escapado por milímetros".

Valverde y su etapa en el Espanyol

Quiso Valverde comparar la situación de Manolo González con la que él vivió en su etapa en el RCD Espanyol, cuando protagonizó una primera vuelta espectacular, pero también se vino abajo en la segunda mitad del curso: "Es un ejemplo de lo que puede pasar. Lo que nos puede pasar a nosotros le puede pasar a cualquiera. A mí ya me ha pasado. Veo a Manolo González en el Espanyol y a mí me pasó una cosa parecida. Hicimos una primera vuelta de 36 puntos y una segunda de 12".

Ernesto Valverde, durante un entrenamiento previo al Athletic-Valencia en Lezama / Athletic Club

"Entramos en una dinámica negativa, negativa, negativa, de la misma manera que en la primera vuelta era positiva y estábamos para jugar la Champions; y la segunda, el mismo equipo, la misma situación, algunas bajas, ese tipo de cosas... Pero, al final, te pasa. De la misma manera que entras en rachas positivas, puedes entrar en rachas negativas, y eso es lo que tratamos de evitar. Es un poco por la igualdad que hay, porque todos los equipos ya vemos que estamos muy cerca", añadió el extremeño.

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Tendrá el Athletic las bajas de Oihan Sancet y Nico Williams y las dudas de Yuri y Laporte. Sobre el extremo internacional español aseguró "no" tener "idea" de si llega al Mundial: "No tengo ni idea, no sé. Lo que me preocupa es que esté con nosotros. Si llega al Mundial o no llega al Mundial... Según ha dicho el doctor, es un balance de tres o cuatro semanas. No lo sé. No es una cuestión que me competa a mí, ni puedo opinar sobre la lesión porque no tengo ni idea de lesiones musculares".