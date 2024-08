El 'equilibrio perfecto' del Espanyol

El Espanyol firmó tablas con el Toulouse en el tercer partido amistoso de la pretemporada. El cuadro 'perico' mantuvo, de nuevo, la portería a cero, e hizo evidente otra vez la falta de pegada en la parcela ofensiva del equipo.

En los tres test de preparación (Girona, Huesca y Toulouse), los de Manolo González no han encajado ni un solo gol en contra. No es tan solo las nulas cifras de tantos encajados, sino que la sensación es la de un equipo ordenado, que no permite que el rival cree ocasiones de peligro y que no regala absolutamente nada en defensa.

Una circunstancia que se lleva dando desde la llegada del técnico gallego al primer equipo 'perico'. Manolo supo darle la vuelta al equipo y otorgarle la solidez defensiva necesaria para posteriormente lograr el ascenso a Primera División. Ahora, a la espera de refuerzos en ataque, el preparador blanquiazul sigue insistiendo en construir un equipo con gran consistencia.

UN NUEVO SISTEMA

Las probaturas en los amistosos son muy habituales, y Manolo González está aprovechando la pretemporada para apostar por la defensa de 5, con tres centrales y dos carrileros de largo recorrido. Un sistema, que en cuanto a los números defensivos, está funcionando y parece haber llegado para quedarse.

No obstante, como casi todo en la vida, la manta es demasiado corta para abarcar todo; la estabilidad en defensa no compensa las escasas opciones en ataque del equipo. Ante el Toulouse, el conjunto 'perico' volvió a tener muy poca presencia en el área contraria y la falta de gol es muy evidente. Indudablemente, las posiciones ofensivas son las más necesarias a reforzar en este mercado de fichajes.

EL "EQUILIBRIO PERFECTO"

Fuera de la posible incorporación de algún delantero con olfato goleador, el Espanyol necesita encontrar el equilibrio entre ataque y defensa. Una cuestión que reconoció el propio Álvaro Aguado al finalizar el duelo ante el conjunto francés: "Estamos buscando el equilibrio perfecto para llegar con las mejores garantías al primer partido ante el Valladolid".

De esta manera, aunque ser un equipo ordenador, sólido y consistente en defensa es muy importante en Primera, tener opciones de encontrar la portería contraria con facilidad será imprescindible para lograr el complicado reto de la permanencia.