Épica victoria del Espanyol sobre el Mallorca

Fe, coraje y fútbol. Esa fue la receta del Espanyol para sumar los tres puntos ante el Mallorca en un partido lleno de alternativas y polémica (3-2). Los de Manolo González, con uno menos desde la primera mitad, tiraron de épica para amarrar la tercera victoria de la temporada. Igualado a diez puntos con el Barça, se sitúa a dos del Real Madrid.

Aterrizaba el equipo perico en una excelente dinámica, todavía invicto tras tres jornadas, y con la confianza por las nubes para seguir sumando en este arranque de curso. De inicio, Manolo González apostó por Calero en la zaga, por Urko González en la medular y Roberto Fernández en la punta de ataque en lo que eran las grandes incógnitas del once.

Pese al parón de selecciones vivido de por medio, el Espanyol demostró en los primeros minutos del encuentro seguir donde lo había dejado semanas atrás. Intensidad y seguridad en el juego para estar a punto de adelantarse en el minuto seis con un disparo de Roberto Fernández que se estrelló en el larguero tras tocar en un rival.

El conjunto perico se sentía muy cómodo sobre el terreno de juego, y volvió a aparecer el gran protagonista blanquiazul de este inicio de Liga. En un centro medido de Carlos Romero, el más listo fue Pere Milla, que se adelantó a su defensor y batió sin complicaciones a Leo Román (1-0). Y ya van tres goles para el delantero catalán en apenas cuatro partidos.

Roberto Fernández anotó contra el Mallorca / Valenti Enrich

Intentó un tímido paso adelante el Mallorca, pero el Espanyol iba a otro ritmo competitivo. Los de Manolo González mordían en cada acción y volvieron a sonreír pasado el ecuador de la primera mitad. Esta vez, Dolan sirvió un gran envío desde la banda derecha para que Roberto Fernández empujara el balón dentro de la portería (2-0).

Polémica en Cornellà

Pero aún hubo tiempo para más antes del descanso. El árbitro del encuentro, Alejandro Hernández, señaló penalti en un agarrón de Pol Lozano a Mateo Joseph. No le tembló el pulso a Muriqi, que convirtió la pena máxima para reducir distancias (2-1). Aunque lo peor estaba por llegar, con la expulsión de Pere Milla por protestar una decisión del colegiado.

Pere Milla, expulsado por protestar / Valenti Enrich

De regreso, la idea del Espanyol pasaba por contener las continuas embestidas del Mallorca, que adelantaba líneas por el marcador en contra y la superioridad numérica. Y es que el cuadro balear se volcó en busca de la portería contraria ante la resistencia local, que sobrevivía a base de coraje y empuje de los suyos desde la grada.

Pero el muro perico no pudo aguantar más. Transcurridos veinte minutos del segundo tiempo, Muriqi ganó la posición a Omar en un centro lateral y cabeceó al fondo de la red para poner las tablas en el electrónico (2-2), todavía con mucho tiempo por delante. El campo se inclinaba a favor de los baleares, sin embargo, la lucha del Espanyol tuvo, de nuevo, premio. Dolan forzó un penalti por un empujón de Raíllo y Kike García fue el encargado de hacer estallar al RCDE Stadium (3-2).

Homenaje a Marcel Granollers

En la antesala del partido, el Espanyol rindió homenaje a Marcel Granollers tras haber ganado el trofeo de dobles del US Open junto a Horacio Zeballos hace poco más de una semana, el segundo Grand Slam de esta categoría en su cuenta particular. El tenista de Barcelona, fiel aficionado blanquiazul, salió al terreno de juego para agradecer el apoyo de los suyos y se llevó una fuerte ovación de los aficionados pericos antes del inicio del encuentro.