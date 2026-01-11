Enfado tremendo de Manolo con Omar El Hilali: "El gol es una vergüenza y me calienta"

No se marchó para nada satisfecho Manolo González con un empate del Ciutat de València. El técnico del RCD Espanyol ha inculcado en la plantilla una ambición que no le permite marcharse con buena cara tras un empate frente al Levante. Pero si hay algo que tiene enfadado al entrenador perico es la acción de la igualada granota.

Ni siquiera había pasado un minuto tras el golazo de Carlos Romero cuando el Levante, en una falta en el centro del campo, mandó un balón en largo a la espalda de Omar El Hilali y Fernando Calero, para un desmarque perfecto de Iker Losada que terminaría empatando el choque.

Las imágenes muestran como el lateral del Espanyol ve la ruptura del delantero granota, pero en un error de comunicación con su central termina quedándose quieto pendiente de un segundo rival pero sin perseguir al atacante, en una acción que enfado muchísimo a Manolo González, que así lo expresó tanto en rueda de prensa como en zona mixta ante los micrófonos de Movistar+.

"Justo marcamos y le digo a Omar (El Hilali) el tema de Iker Losada, que estaba rompiendo desde dentro. Pero la acción es una vergüenza. Yo la veo como entrenador y me calienta bastante. Me calienta bastante. Esta semana trataremos el tema", comenzó diciendo el técnico.

Pero no se quedó ahí Manolo en rueda de prensa: "Es un gol que no te pueden marcar. Una jugada a balón parado, desde el medio del campo, un balón a la espalda para un jugador que te rompe y no lo sigues. El gol es una vergüenza y estoy bastante caliente".

"Somos ambiciosos y el 1-1 hace daño"

Minutos antes, el entrenador blanquiazul fue preguntado por el resultado en Movistar+. "Somos ambiciosos, hemos hablado mucho este año de dar ese paso en ambición y cuando te pones 0-1, que a un equipo como el nuestro nos empaten en la siguiente acción y tal y como ha sido, hace daño. Con el 0-1 hubiésemos tenido opciones de transición buenas. No hemos podido hacerlo y al final el resultado ha sido justo", valoró el gallego.

Lo había advertido Manolo, en una jugada que el club suele trabajar en los entrenamientos cada semana: "Hemos intentado ir a por el partido, pero el gol me duele mucho porque lo trabajamos mucho. Es un gol que si lo ves por la televisión parece de equipo poco trabajado. Pero insistimos mucho en eso. A Omar se lo estaba diciendo cuando hemos marcado. Es dolorosa, duele bastante".

Sea como sea, el técnico dejó ahí el enfado para mostrarse orgulloso de los 34 puntos que su equipo ha sumado en la primera vuelta: "Muy contento. La primera vuelta ha sido de matrícula de honor del equipo. Sobre todo la imagen, no solo el ganar o tener 34 puntos. Los equipos no se construyen solo a través de resultados, así que estoy muy orgulloso y contento con el equipo".