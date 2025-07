"Estoy encantado de que recuerden el 'Tamudazo', fue algo histórico"

El fichaje de Joan Garcia por el FC Barcelona sigue siendo tema de debate en el mundo del fútbol. Esta marcha al máximo 'enemigo' no sentó nada bien a los aficionados del Espanyol, que preferían ver al portero de Sallent en otro equipo.

Hay opiniones de todos los gustos, y el último en pronunciarse sobre esta salida ha sido una de las voces más autorizadas dentro de la afición blanquiazul: Raúl Tamudo, exjugador, máximo goleador en Liga y leyenda del RCD Espanyol.

En ese sentido, en una entrevista en el diario 'AS', Tamudo declaró su amor eterno por el Espanyol y también se mojó sobre qué espera del equipo perico la próxima temporada. "Ojalá que este año no suframos tanto como en esta temporada. Esperamos y deseamos que todo vaya mejor", apuntó.

Tamudo, celebrando un gol / Espanyol

También se pronunció sobre la salida de Joan Garcia al club azulgrana. "Cada uno tiene que decidir. Lo puedes compartir o no. Ha decidido irse al Barça y no podemos hacer nada porque han pagado su cláusula", manifestó.

Eso sí, dejó claro que él respondió diferente ante el interés de Barça y Real Madrid cuando era jugador: "Jugaba, me divertía y ya no pensaba en nada más. ¿Sabe qué pasa? Que nunca me quise ir del Espanyol y, por tanto, tampoco escuchaba ofertas".

Tamudo fue autor de uno de los goles más célebres de LaLiga, el 'Tamudazo', tanto que anotó en el Camp Nou y que le dio una liga al Real Madrid. "No hay día que no le lo recuerden por la calle. Pasan los años y la gente se acuerda. Fue algo histórico de la Liga española. Encantado de que lo recuerden. También marqué uno así en Vallecas. Han sido dos goles que han marcado mi vida deportiva", señaló al respecto.

Asimismo, recordó con cariño sus etapas en el Rayo Vallecano y la Real Sociedad: "Fueron muy buenas. Me lo pasé muy bien en esos dos equipos y me trataron genial. Ninguna queja. Siempre que voy por esos estadios me tratan muy bien".