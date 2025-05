Empiezan 'los juegos del hambre' por la salvación

Las alarmas vuelven a estar encendidas en el Espanyol. El conjunto perico tiene la permanencia en su mano desde hace semanas, pero los últimos resultados lo han situado de nuevo en la lucha por evitar el descenso de categoría. Los de Manolo González, que encadenan cinco partidos sin ganar (Valencia, Villarreal, Betis, Leganés y FC Barcelona), se sitúan en la decimosexta posición con 39 puntos, cinco por encima de la zona roja a falta de dos partidos por disputarse. La distancia puede parecer suficiente, sin embargo, debe volver a sumar si quiere competir la temporada que viene en la máxima categoría del fútbol español.

La próxima parada del Espanyol pasa por El Sadar. El cuadro blanquiazul visita a Osasuna este domingo (19:00 h) en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports con el importante reto de volver a sumar para sellar la salvación. Las cuentas son bien sencillas: los pericos logran la permanencia matemáticamente si consiguen los tres puntos, pero, en caso de empate o derrota, les tocará alargar la agonía y esperar otros resultados. Es el gran objetivo de la temporada, y los de Manolo González son conscientes de la importancia del duelo.

A POR LA SOÑADA PERMANENCIA

Eso sí, no será una tarea nada sencilla asaltar el campo de Osasuna. El equipo 'rojillo' es el séptimo mejor local de la categoría con nueve victorias, seis empates y tan solo tres derrotas. Junto a su gente, el equipo que dirige Vicente Moreno ha sumado 33 de los 48 puntos logrados hasta la fecha. Por el contrario, el Espanyol es el tercer peor visitante de LaLiga, con únicamente doce puntos lejos del RCDE Stadium. Pero en esta segunda vuelta ha crecido mucho como visitante.

Pese a la mala racha de resultados, las sensaciones en el equipo perico todavía son positivas. El Espanyol es capaz de competir de tú a tú contra cualquier rival como demostró en la derrota en el derbi contra el FC Barcelona y no será menos en tierras navarras. Los blanquiazules pelearán su enésima final por la permanencia sin los defensas Leandro Cabrera, baja por sanción tras su expulsión en el derbi contra el Barcelona, y Brian Oliván, quien se perderá el encuentro por lesión. No obstante, Manolo González recupera al centrocampista checo Álex Král.

Delante tendrá un rival con mucho en juego, en plena lucha por las posiciones europeas. Además, los últimos antecedentes no llaman al optimismo en el Espanyol. Son 7 los encuentros que Osasuna lleva sin perder frente a los pericos, con 4 empates y 3 victorias, aunque Moreno y los suyos no quieren caer en estadísticas para no verse sorprendidos.

ÚLTIMO TREN PARA EL LEGANÉS

En el conjunto blanquiazul también estarán pendientes de lo que ocurra en el campo de Las Palmas, ya que un tropiezo del Leganés supondría la salvación para el Espanyol. Al conjunto pepinero solo le vale el triunfo para no descender de forma matemática y acompañar así al conjunto isleño a LaLiga Hypermotion, cuyo destino se certificó esta semana tras su derrota en Sevilla el pasado martes.

CONFIANZA EN EL ALAVÉS

Por otra parte, el Deportivo Alavés tiene la llave de la permanencia este domingo ante el Real Valladolid, en un partido clave para seguir una temporada más en Primera División. Los albiazules dependen de sí mismos para salvar la categoría aunque será inevitable mirar al duelo de la UD Las Palmas y Leganés. Coudet no contará con Abdel Abqar para este partido por lesión y Moussa Diarra es duda por una fractura en los huesos de la nariz.

PESIMISMO EN GETAFE

El último equipo en la lucha por la permanencia es el Getafe, que se mide a domicilio con el Mallorca. Aunque tiene cinco puntos de renta sobre el Leganés, cuando hay seis unidades en juego, el pesimismo se ha instalado en cierta parte de la afición del conjunto azulón, que ven como sus jugadores van dando pasos peligrosos hacia Segunda División. Por ello, los de José Bordalás necesitan volver a sumar. Empiezan 'los juegos del hambre' por evitar el descenso a LaLiga Hypermotion.