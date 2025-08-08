ESPANYOL
Emotivo homenaje a Dani Jarque
La primera plantilla del club ha hecho ofrenda floral en la puerta 21 del RCDE Stadium
El RCD Espanyol continúa homenajeando la figura de Dani Jarque 16 años después de su fallecimiento. El histórico capitán perico será siempre una figura recordada en la entidad blanquiazul. Este viernes, la primera plantilla del club ha hecho una ofrenda floral en la estatua de Jarque ubicada en la puerta 21 del RCDE Stadium en el aniversario de su fallecimiento, el 8 de agosto de 2009.
"La puerta 21 permanecerá abierta de 11h a 14h para que todos los aficionados y aficionadas que lo deseen puedan acercarse a recordar y honrar la memoria de Jarque, uno de los símbolos más queridos de la historia reciente del Espanyol", dice el comunicado del club.
"Además, el Espai Memorial del RCDE Stadium también abrirá sus puertas este mismo viernes, de 10h a 15h, para quienes quieran rendir tributo en un espacio de recogimiento y recuerdo", añade.
Otros equipos de LaLiga EA Sports, como el Elche o la misma patronal, se han unido a los recuerdos de Jarque, aún muy presente en el fútbol español.
- ¡Salida inminente de Iñigo Martínez a Arabia!
- Otro lío en el Barça: conflicto con los dorsales
- La salida de Íñigo, clave para facilitar las inscripciones en el Barça
- ¡El Barça podría traspasar ya a Iñaki Peña!
- Comunicado del Barça sobre la capitanía de Ter Stegen
- Mastantuono, Güler y Endrick se quedan fuera de los nominados al Trofeo Kopa
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros