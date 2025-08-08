Emotivo homenaje a Dani Jarque

El RCD Espanyol continúa homenajeando la figura de Dani Jarque 16 años después de su fallecimiento. El histórico capitán perico será siempre una figura recordada en la entidad blanquiazul. Este viernes, la primera plantilla del club ha hecho una ofrenda floral en la estatua de Jarque ubicada en la puerta 21 del RCDE Stadium en el aniversario de su fallecimiento, el 8 de agosto de 2009.

"La puerta 21 permanecerá abierta de 11h a 14h para que todos los aficionados y aficionadas que lo deseen puedan acercarse a recordar y honrar la memoria de Jarque, uno de los símbolos más queridos de la historia reciente del Espanyol", dice el comunicado del club.

"Además, el Espai Memorial del RCDE Stadium también abrirá sus puertas este mismo viernes, de 10h a 15h, para quienes quieran rendir tributo en un espacio de recogimiento y recuerdo", añade.

Otros equipos de LaLiga EA Sports, como el Elche o la misma patronal, se han unido a los recuerdos de Jarque, aún muy presente en el fútbol español.