Emília Briones, tenienta de alcalde de Cornellà: "El fútbol es pasión, no beber cerveza"

El día 15 de mayo de 2025 quedó marcado en la afición del RCD Espanyol como un día trágico. El atropello masivo ocurrido antes del derbi contra el Barça fue un amargo episodio que, meses después, sigue dejando consecuencias. Afortunadamente no hubo vidas que lamentar, pero la gravedad de lo sucedido desembocó en una medida sin precedentes: el Ayuntamiento de Cornellà ordenó el cierre de cinco bares de la Avinguda de Baix Llobregat -frente al RCDE Stadium- dos horas antes de cada partido, a fin de evitar aglomeraciones.

La orden, naturalmente, tampoco estuvo exenta de polémica, dejando desazón y molestia entre los seguidores blanquiazules y los dueños de los establecimientos. No obstante, la tenienta de alcalde de Presidencia y Seguridad de Cornellà, Emília Briones, defiende el éxito de la solución establecida en una entrevista con SPORT.

¿La medida sobre el cierre de los bares frente al RCDE Stadium se aplicará solo esta temporada? ¿O será permanente?

Simplemente es el cierre de dos horas antes de partido de los cinco bares cercanos al campo en la Avinguda Baix Llobregat. Lo que haremos es ver cómo evoluciona. Lo que está claro es que esta temporada se queda y contrastaremos cómo siga. Esto va paso a paso. En el momento en el que hemos tenido esta propuesta de cierre, se ha dado la oportunidad de que monten ese mismo bar en la acera del frente. Todos nos dijeron que no y uno que sí. Ellos han montado su actividad allí dos horas antes del partido. Esto se hace para mejorar la convivencia en el barrio. Nuestra prioridad es defender los derechos de los vecinos. Solo queremos hacer prevención para mejorar la convivencia los días de partido. Los bares tienen derecho a seguir funcionando, pero de otra manera.

¿Por qué no es una opción cortar por completo la avenida durante tan solo dos horas y modificar el recorrido del autobús como sucede en otras zonas?

Nunca ha estado sobre la mesa esa opción. Todos tienen el derecho de pasar por la Avinguda del Baix Llobregat. No nos hemos planteado desviar el transporte público.

De no haberse producido el atropello hace seis meses, ¿se habría aplicado esta medida?

Creo que todo suma al final. No fue solo esa situación tan fatídica para todos la que nos hizo tomar la decisión. Lo que no puede ser es que haya una minoría que se comporte de manera incívica y que haya aglomeraciones. El deporte son valores. El fútbol es compromiso y promoción de la actividad deportiva y social. Eso, valores. No debería generar problemas de convivencia.

Precisamente en el municipio vecino acaba de reestrenarse el Camp Nou y los bares han agradecido la reaparición del campo, con más de 100.000 personas disfrutando en los locales, y precauciones con cierre de algunas vías, pero sin afectar a los establecimientos. ¿Por qué no es posible esto en Cornellà?

En Cornellà lo que es posible es convivir con tranquilidad y buena convivencia. Se ha ofrecido la alternativa de las carpas y, de momento, nos han dicho que no. Lo que te puedo decir es cómo funcionamos en Cornellà. El 99% de los aficionados son familias y tienen una actitud perfecta. Pero hay una minoría que puede generar ese tipo de aglomeraciones que hacen que no se pueda circular. Nuestra prioridad es defender el barrio. El fútbol es pasión, no beber cerveza. Hagamos que se pueda conjugar los valores del deporte con una buena convivencia.

¿Y el resto de bares de la zona? ¿Por qué están abiertos los supermercados donde los aficionados compran bebida para hacer botellón en las mismas calles?

Las aglomeraciones que sucedían en la Avinguda del Baix Llobregat no suceden en ningún otro espacio de la ciudad. Lo que queremos evitar son las aglomeraciones de personas. De todas formas, todo se coordina con los Mossos d'Esquadra y hemos tomado la medida consensuada con ellos.

Uno de los locales de la Avinguda del Baix Llobregat ha abierto recientemente y, de hecho, nunca ha estado operativo en un día de partido. ¿Por qué debe verse afectado por una normativa que alude a problemáticas que aún no han experimentado?

Es que me da igual que esté recién abierto o que sea de muchos años. La medida del cierre es para el frontal de la Avinguda frente al campo. Lo que queremos es evitar aglomeraciones de gente en el frontal del campo.

La alternativa propuesta por la alcaldía de Cornellà se basa en una carpa/contenedor en el Parc de la Ribera, una posibilidad aún vigente de forma gratuita. Sin embargo, los hosteleros afirman que se trataba de una oferta que ya caducó y que ahora deberían pagar cierta cantidad económica en forma de impuesto/alquiler. ¿Es eso cierto?

Sobre la mesa solo tuvimos un único 'sí', lo gestionamos con el bar Casa Pepe, ellos se acogieron a la alternativa. Es la única oferta que hemos tenido hasta ahora. Si llega alguna más, la valoraremos.

¿Está sobre la mesa la posibilidad de compensar de alguna forma a los locales por las potenciales pérdidas económicas tras verse obligados a cerrar y no poder desarrollar su trabajo en los días en los que más ingresos generan?

Sí. Les dimos la oportunidad de las carpas. No es un cierre sin ninguna otra opción. Se puso sobre la mesa eso y estamos esperando respuesta. Estamos hablando con ellos permanentemente y cuando tengamos una propuesta, valoraremos. Pero repito, son simplemente dos horas: el resto de semana siguen abiertos.

¿Se prevé tomar más medidas de cara al derbi del 3 de enero? Fue en un partido como ese donde sucedió el atropello...

La verdad es que nuestros protocolos de funcionamiento con los Mossos son, de momento, correctos. De momento la solución que hemos tomado es buena. Se ha comprobado. A partir de aquí, seguiremos viendo cómo evoluciona.