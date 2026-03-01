Elche - Espanyol: No se puede perdonar más

Con todavía muchas jornadas por disputarse, podría pensarse que se trata de un partido más en el calendario, sin embargo, en el Espanyol lo encaran como un duelo de máxima trascendencia para sus aspiraciones esta temporada. El conjunto de Manolo González es plenamente consciente de lo que hay en juego y, más allá de su impacto en la clasificación, el encuentro ante el Elche tiene un fuerte componente anímico. El equipo busca sumar por primera vez los tres puntos en 2026 y, de una vez por todas, espantar los fantasmas que han condicionado su arranque de año.

Si nos ceñimos a la clasificación, el conjunto blanquiazul se mantiene en una posición cómoda: séptimo, a solo dos puntos de los puestos europeos y con una ventaja de once sobre la zona de descenso. Conviene recordar que el objetivo prioritario del Espanyol esta temporada es consolidar la permanencia en Primera División, y una victoria este domingo en tierras ilicitanas supondría un paso de gigante hacia esa meta. Pero más allá de los números y las posiciones, el equipo perico necesita frenar la sangría de resultados que ha enfriado la ilusión de su afición.

Para intentar sumar los tres puntos en su visita al Estadio Martínez Valero, en el Espanyol tienen claro que la primera asignatura pendiente pasa por mejorar en el aspecto defensivo. Lo que en el primer tramo de la temporada fue uno de los grandes argumentos del equipo que dirige Manolo González se ha convertido en una de sus principales debilidades en las últimas jornadas. Basta con mirar los números para entender el problema: 15 goles encajados en los últimos cinco partidos de Liga, un lastre que explica la urgencia de recuperar la solidez que en su día sostuvo al conjunto catalán.

En ese sentido, Manolo González confirmó que las dos bajas para el duelo ante el Elche serán Javi Puado y Antoniu Roca. Además, el técnico gallego dejó en el aire la participación de Fernando Calero, quien arrastra unas pequeñas molestias y cuya presencia se decidirá este domingo en función de su evolución. Todo apunta a que Riedel formará en el eje de la zaga junto a Cabrera, en una línea defensiva que completarán Carlos Romero y Omar El Hilali, con el objetivo de corregir cuanto antes los problemas que viene arrastrando el equipo en la retaguardia.

Será un partido especial también para Pere Milla y José Salinas, que se reencontrarán con su exequipo. Ambos dejaron huella en el Elche, donde desempeñaron un papel relevante y fueron piezas importantes en distintas etapas del conjunto ilicitano.

Por su parte, el Elche afronta este compromiso con energías renovadas y mejores noticias en su parte médico. El conjunto franjiverde recupera efectivos clave, entre ellos el mediapunta anglo-angoleño Grady Diangana, ausente en Bilbao por molestias musculares y ya plenamente disponible para regresar a la convocatoria. La única ausencia por lesión en el cuadro ilicitano, además del sancionado Yago de Santiago, es la del lateral Héctor Fort. El defensor continúa en Barcelona con su proceso de rehabilitación tras la intervención quirúrgica en el hombro a la que fue sometido a finales del pasado año.