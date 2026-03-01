Elche - Espanyol en directo: Partido de LaLiga EA SPORTS hoy en vivo

Duelo de necesidades en el Martínez Valero

Elche y Espanyol se juegan mucho en el partido de hoy. Ambos equipos llegan al encuentro con muchas urgencias y con la inmediata necesidad de volver a sumar de 3.

Por parte de los locales, los de Sarabia acumulan ocho partidos consecutivos sin ganar, sumando la preocupante cifra de 3 puntos de 24. El equipo viene de perder por 2-1 en casa del Athletic de Bilbao.