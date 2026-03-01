En directo
LALIGA
Elche - Espanyol en directo: Partido de LaLiga EA SPORTS hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la 26ª jornada de LaLiga EA SPORTS
Sergi Bescós I Lázaro
Última hora y resultado del partido del Espanyol ante el Elche de la 26ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025/26.
Ambos equipos ya calientan sobre el terreno de juego. ¡Poco menos de 15 minutos para el inicio del partido!
¡Ya tenemos el 11 del Espanyol!
¡Este es el 11 de Manolo González! Vuelven Pere Milla y Edu Expósito al 11 titular.
¡Ya tenemos el 11 del Elche!
¡Este es el 11 de Sarabria para el partido de hoy! Los locales salen con la pareja de atacantes Rafa Mir y André Silva.
Los pericos necesitan volver a volar
Los de Manolo González visitan Elche en una dinámica muy negativa. Los pericos siguen sin conocer la victoria en este 2026 y acumulan 8 partidos sin conseguir la victoria. Gracias a una extraordinaria primera vuelta, los pericos son octavos con 35 puntos, a dos de Europa y a 11 del descenso. En su último partido, el equipo cayó por 4-2 en casa del Atlético de Madrid.
Duelo de necesidades en el Martínez Valero
Elche y Espanyol se juegan mucho en el partido de hoy. Ambos equipos llegan al encuentro con muchas urgencias y con la inmediata necesidad de volver a sumar de 3.
Por parte de los locales, los de Sarabia acumulan ocho partidos consecutivos sin ganar, sumando la preocupante cifra de 3 puntos de 24. El equipo viene de perder por 2-1 en casa del Athletic de Bilbao.
¡Muuuuy buenos días desde el Martínez Valero!
¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Elche y RCD Espanyol correspondiente a la jornada número 26 de la Liga EASports.
