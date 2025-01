Edu Expósito: "Es el reto más importante de mi carrera"

El centrocampista del Espanyol Edu Expósito ha afirmado este miércoles que el vestuario es plenamente consciente de la "importancia del partido" del viernes contra el Valladolid, ya que es un "rival directísimo" por la permanencia en LaLiga EA Sports.

El futbolista, en rueda de prensa tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha destacado además la relevancia de tener la diferencia de goles a favor, tras la derrota blanquiazul (1-0) en la primera vuelta: "Tenemos que ganar el partido e intentar llevarnos el golaveraje porque al final de temporada es muy importante".

Edu Expósito, pese a todo, se ha resistido a hablar de final. "Hacerlo tan pronto no me parece correcto", ha apuntado. Actualmente, el Espanyol es decimoctavo en la tabla con 16 puntos, mientras que el Valladolid es decimonoveno con 15, y ambos pelean por salir de la zona de descenso.

Por otra parte, el jugador ha explicado que se ha encontrado "muy bien" en los minutos que ha jugado y ha subrayado que está "apto para todo" tras estar once meses de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. "El ritmo se va cogiendo con los minutos, poco a poco iré mejorando", ha añadido.

Por superar su lesión y por la permanencia del Espanyol, Edu Expósito ha comentado que está ante el "reto más importante" de su carrera deportiva: "No seré yo el que salve al equipo, somos un conjunto. Después de once meses fuera, quiero estar bien y aportar mucho al bloque".

El futbolista ha considerado que puede aportar "aire fresco" al Espanyol al tener "muchas ganas de competir y de mejorar". Finalmente, se ha mostrado agradecido al entrenador, Manolo González, que ha ensalzado la importancia de su figura para el vestuario, algo que espera devolver con "goles y asistencias".