Edu Expósito: "Quiero un Espanyol fuerte y un Madrid que venga pensando en el Mundial"

Edu Expósito ejerció de portavoz este jueves de un Espanyol tocado anímicamente, incapaz de ganar pero todavía con energía positiva para terminar cerrando la permanencia. El primer obstáculo en el sprint final de las últimas cinco jornadas será un Real Madrid que en el vestuario perico esperan que llegue "pensando en el Mundial".

Así lo expresó el mediocentro blanquiazul, que desea ver el domingo "primero un Espanyol fuerte, y luego un Madrid que venga pensando en el Mundial por parte de muchos jugadores". "Nosotros debemos hacer el partido que toca, duro, con exigencia, contra jugadores de alto nivel. Pero debe notarse quién se juega mucho", añadió.

El Espanyol ya logró derrotar al conjunto blanco el año pasado en Cornellà-El Prat con gol de Carlos Romero, pero deben repetirse muchísimas cosas para que eso vuelva a suceder: "Primero la portería a cero, seguro, eso nos va a seguir dando mucho en los cinco partidos que nos quedan. Y luego hacerle un partido complicado al Madrid, que no se encuentren cómodos, que en transiciones (tienen muchas cosas buenas, es uno de los mejores equipos del mundo) no se encuentren cómodos y ojalá poder meter un gol, ir haciendo nuestro partido y sobre todo eso, mantener la portería a cero".

La reventa de carnets y el nerviosismo

La reventa de carnets fue el tema protagonista del miércoles, con el club sacando un comunicado avisando del fraude. Edu mostró su postura: "Yo me siento muy arropado por nuestra afición, sí que es verdad que siempre hay de todo. Si quieren revender carnets, que el club se lo quite o lo que sea. Para sacar dinero con un partido así... Necesitamos a los nuestros, no a los que lleven la camiseta blanca".

Recordó Edu la importancia de "seguir sumando", algo que sí se logró frente al Levante aunque el empate parezca insuficiente: "El otro día acabamos el partido muchos en el suelo también por cansancio, los últimos diez minutos con un hombre menos sabiendo que no podíamos perder ese partido. Un punto ahora no lo valoramos ninguno, pero hay que seguir sumando porque cada vez está más cerca. Ojalá todos tuviéramos una varita mágica para recuperar esa mejor versión y esa buena mentalidad".

Preguntado por el nerviosismo en el entorno, el de Cubelles entiende cualquier posición: "Entiendo el nerviosismo que hay. Todos. Estábamos muy arriba y ahora cada vez más abajo, pero lo vamos a sacar seguro, desde la tranquilidad, desde estar todos juntos y unidos".

"Si hemos estado hasta diciembre en posiciones muy altas, lo podemos seguir estando. Si hemos tenido un gran juego (incluso en partidos aun no ganando), lo podemos seguir haciendo. Confío en mi equipo, hay que demostrar de lo que estamos hechos y empezar a ganar cuanto antes", valoró Expósito, que además dejó claro que "nos estamos jugando mucho, no vamos a poner la cara para que nos golpee nadie".

Edu Expósito, uno de los capitanes del RCD Espanyol / Valentí Enrich

Manolo González y una situación ¿a vida o muerte?

Sobre la posición de Manolo González, Edu Expósito explicó que en una situación así, todo afecta: "Hace daño todo. Veníamos de conseguir una cohesión entre todos que hacía tiempo que el Espanyol no conseguía, de plantilla, afición, club... Entonces encontrarnos en esta situación después de lo bien que estábamos, nos duele a todos. Al míster lo veo con mucha fuerza, no ha cambiado nada a la hora de entrenamientos, de charlas con nosotros. La exigencia es máxima por su parte y nosotros estamos con él".

Finalmente, sacó a relucir un argumento que deja claro que la situación no es la peor que haya vivido en el Espanyol: "No, el momento más difícil fue el día de Las Palmas, era todo o nada. Ahora no es todo o nada, tenemos un margen, no hay que quemarlo todo ahora, hay que estar tranquilos. Nosotros tenemos que ganar, somos los primeros que lo sabemos, la segunda vuelta está siendo horrible. Pero dentro de esos partidos hemos tenido partidos muy buenos. Hay de todo, no podemos quemar nada, no estamos en situación límite".

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Y concluyó tajante: "Hay equipos que seguramente estén más contentos que nosotros en Liga y están detrás nuestro. ¿Por qué vamos a pegarnos latigazos ahora y quemarlo todo? No, sabemos dónde estamos, lo que éramos y lo que estamos siendo. Pero hay que afrontar las cosas como son y seguir adelante".