Edu Expósito: "Quiero estar en el campo y que se note"

La vida de Edu Expósito (Cubelles, 1996) ha sido una montaña rusa de emociones en los últimos meses. Ha tenido que lidiar con una lesión importante de rodilla, donde ha tenido que hacer frente no solo a la recuperación física, sino también mental. Y luego, claro, todo lo que supone vivir con el equipo una situación tan complicada como la de lidiar con un posible descenso. Sin embargo, el catalán lo ha vivido todo con el optimismo que le caracteriza. Tanto en las buenas como en las malas. Por eso, ahora que llegan las buenas, se le ve un tipo feliz.

Edu Expósito charló con SPORT de todas esas batallas internas que a menudo no se ven, de la temporada con el Espanyol donde ha vuelto a ser muy importante en el tramo final y, claro, de Joan Garcia, uno de los nombres propios de la actualidad perica.

Pregunta: ¿Por qué escogiste al Espanyol en 2022?

Respuesta: Tenía muchas ganas de venir aquí. Había sonado hacía tiempo y, cuando salió esta oportunidad, no tuve ninguna duda.

¿Cómo es tu adaptación al club?

La adaptación fue muy buena desde mi llegada. En mi primer partido ya hice gol y en el club fui muy bien recibido. Después me costó un poco más jugar, pero, en definitiva, mi adaptación fue fantástica a un club tan histórico.

Edu Expósito celebra su gol al Zaragoza / Valentí Enrich

Sin duda, uno de los momentos más complicados de tu carrera es la grave lesión de rodilla. ¿Cómo encaras ese momento?

Fui positivo. Al final no podía hacer nada más, ya me había roto la rodilla. Fue un momento complicado porque al final estaba jugando, y estaba jugando bastante bien, pero bueno, es una lesión que tenía que sufrir, y ya está.

¿Es importante cuidar tu salud mental en estos momentos complicados?

Sí, ya llevaba mucho de tiempo trabajando con 'coach'. Yo ya trabajaba con él, entonces no hice nada diferente. Pero es verdad que estos refuerzos van muy bien. Pienso que cada vez más los jugadores tienen estas ayudas y es muy necesario, porque pasan muchas cosas durante la temporada, durante el día a día, temas personales... entonces es importante hablar.

Después de muchos meses, vuelves a la dinámica del equipo. ¿Cómo son estos primeros días?

Me costó bastante porque el ritmo que llevaban los compañeros era muy alto y yo me tenía que adaptar muy rápido. Es verdad que el míster me dio muchos minutos y eso me ha ayudado a coger el ritmo rápido, pero sí que es verdad que fueron meses complicados porque los compañeros volaban.

Son unas sensaciones que no había vivido durante muchos meses.

¿Y tu regreso al terreno de juego?

En ese momento me falta ritmo también, sobre todo en el tema de 'combatir', de jugar contra un rival, porque es diferente a jugar contra los compañeros. Son unas sensaciones que no había vivido durante muchos meses.

¿Se sufre más desde fuera?

Sí, mucho más. Cuando no juegas se sufre mucho y es mucho más difícil. Al final cuando estás ya entrenando es diferente, pero cuando no puedes hacer nada cuesta mucho más y se sufre mucho más.

¿Es complicado asentarse en el once?

Yo todavía no tenía el ritmo de competición. Mis compañeros de posición iban volando, y para mí era complicado. Necesitaba coger minutos despacio, y el míster me dio minutos con el Valladolid, contra Las Palmas y el Leganés. Todo eso me ayudó mucho porque era volver a competir y encontrar las mejores sensaciones posibles.

Edu Expósito apuntó en rueda de prensa que no se pone plazos para volver a competir. / RCD ESPANYOL

Pero al final de temporada rinde a un nivel muy alto. ¿Estás al 100%?

Al 100% no, pero sí que es verdad que me he encontrado con buenos minutos. Creo que han sido los mejores minutos que he hecho en el Espanyol hasta el momento. Si he podido hacer esto después de una lesión y de no estar al 100%, quizás es que también puedo hacer esto durante más partidos.

¿Cómo es tu relación con Manolo González?

El míster me ha dado siempre muchísima confianza, ha hablado mucho conmigo y tenemos una relación muy próxima. Entonces, muy contento por esta relación que tenemos y sobre todo por cómo me está utilizando.

La temporada ha sido muy complicada. ¿Cuáles han sido las claves para la permanencia?

Trabajar. Trabajar todo el día. Al final esta ha sido la clave, sobre todo después de la Navidad, que estábamos en una situación muy difícil y la segunda vuelta ha sido muy buena. En el último tramo, que ya pensábamos que lo teníamos, fue difícil porque hicimos buenos partidos pero no se sacaban los puntos. Ha sido una temporada muy complicada.

Y os jugáis la temporada en el último partido contra Las Palmas.

Es una semana que intentas que sea igual que las anteriores, pero te está jugando mucho. Te está jugando el trabajo de muchos empleados del club, te está jugando la felicidad de toda la afición. Necesitas mucha sangre fría para jugar este tipo de partido.

¿Qué papel juega la afición?

Tienen un papel importante. Pienso que la segunda vuelta nos han ayudado mucho, nos han venido a recibir todos los partidos y esto te ayuda como futbolista. Y se ha reflejado porque han sido los mejores partidos del equipo. Hemos sacado muchísimos puntos.

De cara a temporada que viene, ¿qué esperas tanto a nivel individual como colectivo?

A nivel colectivo, que el objetivo de la permanencia se consiga. Y, en el ámbito individual, intentar jugar el máximo de partidos posibles, pero de calidad. Prefiero estar algún momento al banquillo, pero que cuando esté en el campo que se note.

Entiendo la crispación que hay ahora mismo en el entorno con la salida de Joan Garcia

Joan Garcia es uno de los nombres propios de los últimos días. ¿Cómo ves su posible salida al Barça?

Se escucha que ya lo tiene firmado, pero bueno, hasta que esto no sea oficial no podemos tampoco comentar mucho más. Cuando sea oficial, ya daremos nuestra opinión porque es complicado decidir y, sobre todo, hablar por un compañero.

¿Entiendes el cabreo de la afición?

Sí, entiendo la crispación que hay ahora mismo en el entorno con su salida.

Has tenido buenas noticias en tu vida personal en los últimos meses, se aproxima incluso tu boda... ¿Ayuda a sacar tu mejor versión?

Mucho. Al final tener una estabilidad a casa te ayuda mucho. Yo agradezco a mi mujer porque hace muchas cosas por mí, porque yo el día a día puede estar a tope y en el campo se ve reforzado.

Todavía queda mucho, pero... ¿te planteas ser entrenador en el futuro?

Es una cosa que me gusta mucho. Después, al final, tienes que probar a ver si eres bueno o no. No por haber jugado todo el mundo puede ser entrenador, pero sí que es verdad que yo pienso que me irá bien y lo intentaré seguro.

Por último, ¿qué hace Edu Expósito cuando no tiene un balón en los pies?

Pienso mucho en fútbol, pero, en estos momentos, sobre todo disfruto mucho de mi hijo y mi familia.