Edu Expósito: "No vamos a permitir nada de lo que pasó la última vez con el Barça"

El Espanyol visita este domingo al Leganés con el reto de dejar prácticamente sellada la permanencia en Primera División. El cuadro perico mantiene una ventaja de siete puntos respecto a la zona de descenso, pero quiere amarrar la salvación cuanto antes.

Este es el mensaje que sale desde el vestuario perico. "Este domingo vamos a salir a muerte. Hay que cerrarlo cuanto antes, pero sin volvernos locos. Vamos a conseguir nuestro objetivo y espero que sea este domingo", apuntó Edu Expósito en una entrevista en 'Pericos de Radio Marca'.

Tras muchos meses de baja, el centrocampista de Cubelles está atravesando un buen momento. No obstante, todavía no se siente al 100% físicamente: "Sigo sintiendo algunas molestias en la rodilla, diría que está a un 60 por ciento después de la lesión, pero es normal, no he podido hacer pretemporada. Al principio me costaban mucho los giros en el campo, todo ha sido un proceso".

Eso sí, Expósito está muy agradecido por el cariño de la afición desde su regreso a la dinámica del primer equipo blanquiazul. "La ovación del otro día y que la gente cantase mi nombre fue un gran momento. Tanto yo como el equipo estamos muy agradecidos a la afición. Los recibimientos nos dan la vida", apuntó.

Después de la visita a Butarque, el Espanyol recibe al Barça en un derbi de alta tensión: "Es un derbi y no vamos a regalarlo ni tampoco permitir nada de lo que sucedió la última vez". Y es que en el vestuario perico tienen la ambición de ganar a su máximo rival.

Entre otros nombres propios, Edu Expósito elogió el trabajo de Roberto Fernández: "Desde los primeros días, se veía que era un jugador diferente por cómo golpea el balón. Le aporta muchísimo al equipo y se ha ganado ser titular indiscutible. Tiene mucho futuro por delante".

Por último, el jugador catalán se pronunció sobre la posibilidad de llevar el brazalete de capitán algún día. "Es muy importante por el número que lleva y todo lo que llega a significar aquí. Muchas veces se actúa como capitán sin brazalete, pero sería un orgullo y más en un club como el Espanyol", concluyó.