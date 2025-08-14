Edu Expósito: "Es un buen momento para pillar al Atlético de Madrid"

El centrocampista del Espanyol Edu Expósito aseguró este jueves en rueda de prensa que enfrentarse al Atlético de Madrid en la jornada 1 (domingo, 21.30 horas) puede ser un buen momento "para pillarles". El de Cubelles, uno de los cuatro capitanes pericos esta temporada, se pronunció sobre el partido en Miami, las expectativas del equipo y las posibilidades blanquiazules frente a los de Simeone.

Con respecto al primer partido liguero, el '8' perico destacó la importancia de depender de uno mismo y de jugar en casa. "Ahora es un buen momento para pillar al Atlético de Madrid, aunque también depende de cómo estés tú. Pero también es bueno cogerles cuando vienen de jugar partidos de Champions entre semana. Al final dependemos de nosotros y en nuestro campo. El año pasado contra el Atlético sumamos dos empates, este año empieza todo de nuevo e intentaremos hacernos fuertes en casa desde el principio".

El jugador apuntó, además, que los "altibajos" durante los partidos deben reducirse al mínimo y que "el domingo hay que ganar el primer partido y a partir de ahí empezar a enlazar muchos puntos, sobre todo en casa, porque eso nos dará mucha vida durante toda la temporada". "El equipo llega en un buen momento a este partido. Si estamos con la portería a cero muchos minutos, somos capaces de hacer mucho daño al rival al final del encuentro", reflexionó.

"No nos cerramos ninguna puerta"

Respecto a los objetivos del Espanyol en la 2025/26, la prioridad es "la permanencia", sin descartar metas más elevadas: "Todos tenemos exigencias altas. A todo el mundo le gustaría estar arriba y competir por cosas importantes. Primero la permanencia, pero no nos cerramos ninguna puerta".

Prueba de esa ambición es que Edu Expósito cree que, probablemente, la plantilla en el inicio de liga sea más completa que la del verano del año pasado: "Considerando que el mercado todavía sigue abierto y que seguramente lleguen refuerzos, yo creo que será una plantilla mucho más completa que la de verano de la temporada pasada".

En un buen momento

En el plano personal, Edu Expósito se mostró optimista al haber disfrutado de buenos minutos en pretemporada: "A nivel de sensaciones, son muy buenas. Venía de no hacer pretemporada el año pasado, y este año estoy contento a nivel de minutaje y de sensaciones. Estamos preparados, ojalá vaya bien a nivel individual y a nivel colectivo".

"La temporada pasada fue buena a nivel de minutos y de sensaciones en la segunda vuelta. La primera costó porque venía de la lesión grave que sufrí. Pero tengo un año por delante con buenas sensaciones ya desde la pretemporada", añadió el de Cubelles, que desveló lo que se pide a sí mismo: "¿Si Manolo me pide que me acerque más al gol? Sí, y yo también me lo pido. Necesito marcar goles y ayudar al equipo en esas acciones desde fuera del área. Es una virtud que tengo y debo aprovecharla, el año pasado no pude y quiero hacer números para ayudar al equipo".

El mercado y Miami

Preguntado por el mercado de fichajes, Expósito se mostró totalmente en contra de que los equipos puedan firmar jugadores con la liga ya empezada: "No veo bien que puedan llegar con la temporada iniciada. Pero son las reglas y los que mandan no las cambian. Los jugadores y entrenadores necesitan un cambio en esto. Estás jugando en un equipo y quizás dentro de dos semanas lo haces en otro. No nos gusta y deben cambiarlo, cuanto antes mejor".

Finalmente, también se pronunció el catalán sobre el partido que LaLiga planea llevar a Miami (Villarreal-Barça): "Nosotros respetamos mucho a nuestra afición, ellos son los que nos alientan, así que estamos en contra de jugar este tipo de partidos fuera".