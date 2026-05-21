Edu Expósito: "La llegada de Monchi me da a entender que vamos a dar pasos hacia adelante"

El Espanyol ya respira aliviado tras sellar la permanencia en Primera División con dos triunfos consecutivos ante el Athletic Club y Osasuna. De hecho, los pericos incluso sueñan con una carambola, prácticamente imposible, que les llevaría a competir en Europa. "Sería increíble y era el sueño que teníamos en la primera vuelta. El objetivo prioritario era la permanencia, pero soñábamos con estar ahí peleando, ahora tenemos la oportunidad después de todo", expresó Edu Expósito en rueda de prensa.

El futbolista catalán admitió que el equipo se ha quitado un enorme peso de encima tras certificar la permanencia en El Sadar. “Pudimos celebrar con fuerza la permanencia, fue increíble”, recordó. Aun así, insistió en que la temporada todavía no ha terminado: “El equipo está más tranquilo porque nos hemos visto un poco apurados en estos últimos meses, pero nos queda un partido y tenemos que ganar a la Real Sociedad”.

Siempre con Manolo

Gran parte del mérito de la reacción final del equipo tiene nombre y apellido: Manolo González. El mediocampista fue contundente al hablar de su técnico: “Estamos a muerte con él y él con nosotros. Eso ha hecho que podamos sacar esto adelante”. Además, defendió la fortaleza mental del grupo en los momentos más delicados de la temporada: “El equipo tiene mucho mérito porque ha llegado a las últimas jornadas apurado a nivel de puntos, pero con una mentalidad muy fuerte después de algunos golpes que nos hemos dado”.

Preguntado sobre si Manolo es el mejor entrenador que ha tenido, Edu no dudó. “Para mí sí”, afirmó. “Lo ha demostrado con un ascenso. También tuvimos dos entrenadores más y parte del mérito es suyo, pero el que está último es el que se lo lleva y más mérito tiene”. El jugador puso en valor las dificultades del curso y el trabajo realizado para salvar la categoría. “Una permanencia cuesta muchísimo y quizá ahora no se le da tanto valor, pero la tiene. Al final debería ser el que esté liderando este grupo”, indicó.

Sobre su futuro, con contrato hasta 2027, el futbolista evitó entrar en especulaciones: “A mí ahora lo que me toca es terminar el último partido de la mejor manera y ojalá con una victoria. Yo trabajo en el campo y los que están por detrás tendrán que hablar”. En ese sentido, dejó claro que no está pendiente de movimientos externos: “No me voy a romper mucho la cabeza con eso y no hay ninguna noticia al respecto”.

La llegada de Monchi

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue el de Monchi. La llegada del exdirector deportivo del Sevilla genera ilusión dentro del vestuario. “La figura de Monchi es muy importante dentro del fútbol español y ha hecho campeón a los equipos donde ha estado”, señaló Edu. “Es ilusionante que una figura así pueda estar con nosotros porque significa que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El fútbol no para y es ilusionante que una figura como Monchi pueda venir aquí con su grupo de trabajo me da a entender de que vamos a dar pasos hacia adelante, pero de los buenos”, apostilló.

Además, el futbolista relacionó esos movimientos con la intención del club de crecer estructuralmente y dejar de sufrir por la permanencia cada temporada. “No podemos estar peleando hasta el último partido por descender, sino por otras cosas. No vale solo pensarlo y creerlo, hay que demostrarlo”, afirmó.

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Por último, Edu Expósito quiso mandar un mensaje a la afición perica antes del cierre liguero. “Muchas gracias por el apoyo y por estar siempre con nosotros”. El vestuario, aseguró, mantiene intacta la ilusión. “Tenemos la misma ilusión que la gente por ir a la Conference. Ojalá podamos estar celebrando algo bonito el domingo”.