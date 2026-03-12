Edu Expósito: "Ganar, me da igual cómo"

El Espanyol viaja a Mallorca este domingo para afrontar un nuevo encuentro de Liga. La dinámica es mala, muy mala, pero todo se resolvería con una victoria. Ni siquiera hace falta transmitir buen juego ni grandes sensaciones. Solo ganar. Así lo ve Edu Expósito, que este jueves ejerció como portavoz del club blanquiazul.

En rueda de prensa, el centrocampista perico admitió que la mala racha "pesa". "Pesa no ganar, porque son muchas jornadas ya. En este 2026 no hemos ganado aún, pero estamos en una dinámica diferente ahora con respecto a los partidos de principios de año. El lunes fue una pena no llevarnos los tres puntos, pero ya centrados en el partido del domingo".

Pero seguir séptimos pese a todo es un buen indicador de que el equipo puede dar más -porque ya lo hizo en la primera vuelta- y permitirse ese lujo de soñar en cuanto llegue una victoria que lo calme todo: "Si nos ponemos a mirar desde el principio, desde el primer partido que hicimos contra Atlético de Madrid y hubiésemos hecho victoria, empate, empate, derrota, derrota, derrota, victoria, victoria... Si lo miramos así, ahora mismo estaríamos eufóricos de que estamos séptimos, de que estamos muy cerca, porque parece ser que se da una plaza más de Europa por los equipos que están jugando Champions, entonces estaríamos contentos".

"Yo creo que el volver a ganar nos va a hacer otra vez motivarnos, ilusionarnos, que el partido contra el Getafe después de venir de una victoria en casa un sábado, pues nos va a dar mucho y ojalá sea así, y volver a conseguir esa racha para otra vez lograr esa ilusión en este 2026 que todavía no tenemos", añadió el de Cubelles.

Preguntado por si el equipo se ha sacado "la mierda" de la cabeza, como dijo Manolo González, Edu Expósito reflexionó sobre los objetivos del equipo: "Nosotros tenemos un objetivo y una ilusión. El objetivo es la permanencia y la ilusión es poder entrar en competiciones europeas. Primero tendremos que conseguir el objetivo y luego todos ilusionarnos a ver hasta dónde podemos llegar, pero sin decir que esto es un desastre ni nada por el estilo si no lo conseguimos".

"Aprovechar" el nerviosismo rival

Sabe Expósito, por experiencia, que el Espanyol debe saber jugar con el nerviosismo del Mallorca, que estrena entrenador ocupando posiciones de descenso a Segunda División: "Al final cuando hay un cambio de entrenador siempre es negativo realmente, porque a nadie le gusta que lo echen del trabajo, y al equipo también le afecta. Cuando salgamos el domingo, imagina que nos ponemos por delante, habrá crispación de la afición, porque ya no estarán recriminándole al entrenador sino a los jugadores, como pasa siempre. No es algo del Mallorca en concreto, también nos ha pasado a nosotros; a mí me ha pasado con otros equipos. Entonces nosotros, por la parte que nos toca, tenemos que aprovechar este tema".

Noticias relacionadas

Finalmente, Edu Expósito quiso defender a Sergi Darder, que ha recibido muchas críticas en Mallorca y que incluso fue insultado en Son Moix en uno de los últimos partidos: "Sobre lo de Sergi Darder, a mí me parece lamentable, porque yo también estoy jugando y me puede pasar a mí. Pienso que Darder seguramente es el mejor o el segundo mejor jugador del Mallorca; ahora está con Muriqi, que lleva tantos goles y es el segundo pichichi de la Liga, detrás de Mbappé, pero Darder es un grandísimo jugador".