Edu Expósito: "Da mucha rabia lo de hoy"

Edu Expósito no escondió su frustración tras perder el derbi más caldeado de los últimos tiempos contra el FC Barcelona. A pesar del más que notable partido de los pericos, también del centrocampista que estuvo omnipresente tanto en defensa como en ataque, el resultado volvió a ser el mismo que los recientes, en parte, gracias a las milagrosas paradas del gran protagonista del encuentro: Joan García.

Precisamente sobre el guardameta del Barça, que volvía a su anterior casa en medio de un ambiente realmente hostil, opinó el centrocampista blanquiazul: "Da mucha rabia lo de hoy, con las ocasiones que hemos tenido", confesó el perico. Tenemos que mirar hacia adelante. Nos enfrentamos al Levante la semana que viene, así que a seguir", reconoció.

Frustración perica

El equipo, que completó un partido serio en todas las líneas, se marchó de vacío tras desaprovechar todas y cada una de las ocasiones claras, que no fueron pocas, que tuvieron: "Hemos perdonado", admitió con autocrítica Edu Expósito. "Pero muy orgulloso del equipo y la afición. A seguir el camino y de lo que estamos haciendo. Teníamos muchas ganas de ganar", continuó el jugador blanquiazul.

El guardameta del Barcelona Joan García en acción durante el partido de la jornada 18 de LaLiga entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, este sábado en el RCDE Stadium. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

Edu Expósito, además, destacó que el Barça marcó cuando el Espanyol estaba "mucho mejor", acercándose con peligro. "En una acción buena de ellos nos meten ese gol que nos trastoca los planes", valoró el centrocampista. El equipo terminó muriendo en la orilla a pesar de su buen partido en todas las líneas que se terminó decidiendo por los milagros de Joan García y del talento diferencial de Fermín y Dani Olmo. Y es que el equipo azulgrana sufrió como pocas veces esta temporada, pero se marchó con los tres puntos del RCDE Stadium para asegurar su liderato en LaLiga.