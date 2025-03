Edu Expósito: "Conseguiremos el objetivo aunque intenten pisarnos"

El centrocampista del Espanyol Edu Expósito se ha mostrado este martes muy crítico con la última actuación arbitral sufrida contra el Mallorca (2-1) y ha apuntado que el bloque catalán conseguirá "el objetivo" aunque se "intente, de alguna manera, pisar al equipo".

El futbolista, en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha reconocido que el equipo no entendió "nada" de lo que pasó el pasado sábado en Son Moix, donde el cuadro blanquiazul recibió tres penaltis en contra y uno de ellos se repitió.

"Estaba muy dolido, no habíamos vivido eso nunca. Necesitábamos explicaciones", ha expresado Expósito, quien ha subrayado que el guion de lo ocurrido ya fue "un poco raro" al señalar el segundo penalti, revisado y anulado después, por una mano de un futbolista blanquiazul "que la tiene pegada al cuerpo, que no puede hacer nada".

Además, el medio ha destacado la repetición de la tercera pena máxima en contra. El jugador ha relatado que después del partido vio "la televisión" y se sorprendió por las palabras de un excolegiado: "Sale un árbitro que no es que estuviera retirado hace diez años, lo ha hecho hace nada. Comentaba esa jugada y no la entendía, imagínate nosotros".

Expósito no ha concretado el nombre del programa de televisión ni del colegiado que analizó la jugada.

Preguntado por si existe una persecución arbitral contra el Espanyol, el futbolista catalán no ha escondido que tras lo vivido "en Valencia hace unos años", un duelo en Mestalla en mayo de 2023 que acabó en empate con polémica y que supuso el descenso periquito, "ahora da miedo" y también "respeto".

Concentrados en la buena dinámica

El centrocampista ha afirmado que el vestuario debe centrarse en mantener su buena dinámica: "No podemos hacer nada, creemos en que todo es justo y en que cada uno hace el trabajo de la mejor manera posible. En Mestalla no teníamos margen (era la jornada 37). Ahora lo tenemos, pero que se solucione".

Por otra parte, Expósito ha recordado que pese a que cada temporada un árbitro mantiene una reunión con los futbolistas para explicar criterios como el de VAR, las dudas se mantienen. "Realmente claro no queda nada. Depende de la interpretación y para quien sea la interpretación", ha reflexionado.

Sobre la figura del árbitro Del Cerro Grande, el árbitro que dirigió el VAR del partido contra el Mallorca y también el de la recordada polémica en Mestalla en mayo de 2023, el futbolista se ha mostrado partidario de que el equipo no sea dirigido más por él: "El club ya está trabajando en eso. Son circunstancias que se repiten en el tiempo".

En este sentido, ha insistido en que la situación "no gusta nada" al vestuario. "Tenemos que tener un comportamiento ejemplar aunque pueda haber injusticias. A veces dan ganas de abandonar el partido porque esto no puede seguir así. No podemos perder los papeles, pero a veces dan ganas de hacerlo", ha analizado.

Por otra parte, el medio ha avanzado que en la semifinal de la Copa Catalunya, de este miércoles en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, "hay que ganar" al ser "un derbi", pese a que el Barcelona haya avanzado que disputará el choque con un combinado de futbolistas de las categorías inferiores