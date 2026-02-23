RCD ESPANYOL
Edu Expósito, centenario con el Espanyol tras su estreno goleador esta temporada
El golazo del '8' fue una de las pocas buenas noticias del cuadro de Manolo González en Madrid
El Espanyol entrará a marzo de 2026 sin haber ganado un solo partido. Los puntos ante el Levante y el Celta se antojan insuficientes para la renta que cosechó el conjunto de Manolo González en la primera vuelta. El más reciente varapalo, un 4-2 sufrido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano que contó con pocas buenas noticias: una de ellas fue Edu Expósito.
El centrocampista de Cubelles entró al campo en la segunda parte y, con un buen zurdazo, recortó distancias para los suyos. Su golazo fue el estreno goleador esta temporada y, además, llegó en una jornada muy especial: su partido 100 con la camiseta del Espanyol.
"Orgulloso de alcanzar los cien partidos con el Espanyol. Con ganas de seguir dándolo todo por esta camiseta. ¡Juntos a por lo que viene!", publicó el futbolista en sus redes sociales celebrando el suceso.
Expósito fichó por el Espanyol en verano de 2022 y su debut se produjo el 13 de agosto en un partido ante el R. Celta de Vigo. Incorporado desde el Deportivo de La Coruña, el centrocampista tuvo un debut soñado al anotar un gran gol en su primera aparición como jugador blanquiazul.
Durante sus cuatro campañas en la primera plantilla ha gozado de la confianza de los diferentes entrenadores y se ha afianzado como un futbolista clave en la medular. El episodio más complicado se produjo en la temporada 2023-24, cuando padeció una grave lesión en un encuentro frente al Eldense, un golpe duro para todo el espanyolismo.
Después de varios meses de recuperación y trabajo al margen del equipo, regresó a los terrenos de juego el 22 de diciembre ante la UD Las Palmas, ya en Primera. Pese a que el resultado no fue favorable, su vuelta representó un refuerzo anímico para el conjunto, en el que asumió galones durante el tramo final del campeonato para alcanzar la permanencia.
Con Manolo González al frente del banquillo, Edu Expósito ha vuelto a mostrar su mejor nivel y ha completado un 2025 destacado, en línea con la progresión colectiva del equipo. Cuarto capitán del primer equipo y uno de sus referentes, el centrocampista sobresale por su profesionalidad, regularidad y compromiso diario tanto con el escudo como con el vestuario.
