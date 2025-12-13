Dura prueba para el Espanyol

Exigente desafío para el Espanyol. El equipo perico viaja esta jornada a tierras madrileñas para medirse al Getafe, quien siempre es un rival incómodo y complicado. Sin lugar a dudas, será una dura prueba para un equipo que llega a esta cita tras encadenar tres victorias consecutivas en LaLiga EA Sports (Sevilla, Celta de Vigo y Rayo Vallecano). Los de Manolo González tiene la confianza por las nubes, aunque mantienen los pies en el suelo.

Ya quedó atrás el varapalo en la Copa del Rey, puesto que un accidente lo puede tener cualquiera. Sin embargo, este Espanyol está demostrando ser capaz de competir contra cualquiera y en cualquier contexto. A los blanquiazules no les falta actitud, pero tampoco fútbol. El equipo catalán se encuentra en estos momentos en la quinta posición de la tabla, con 27 puntos, en plazas que dan acceso a jugar competición europea la próxima temporada. Está permitido soñar, aunque en el vestuario tiene claro el objetivo de los 42 puntos, es decir la permanencia en Primera División.

La dinámica en el campeonato es muy positiva con las comentadas tres victorias seguidas. Pero, además, el Espanyol fue capaz de aprobar la asignatura pendiente de ganar también lejos de casa con el triunfo en Balaídos. Los de Manolo González quieren repetir en el Coliseum, aunque no será una tarea nada sencilla asaltar el feudo de José Bordalás y los suyos.

El Getafe también está sorprendiendo en este arranque de curso con su buen papel. Hasta la fecha, los azulones suman 20 puntos, con un balance de seis victorias, dos empates y siete derrotas. Ya es habitual ver a un equipo combativo e intenso, pero este curso está siendo capaz de sacar adelante muchos partidos igualados.

Para intentar llevarse los tres puntos, Manolo González no podrá contar con Tyrrhys Dolan, quien recibió la tarjeta roja en el último enfrentamiento liguero contra el Rayo Vallecano, y todo apunta a que será reemplazado por Jofre en la banda derecha. Con la pareja Calero-Cabrera ya consolidada en la zaga, la otra duda reside en la punta de ataque, donde Roberto parte con ventaja sobre Kike García. Prueba de alto nivel para un Espanyol que quiere seguir soñando.