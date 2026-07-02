Duelo 'Premier' para el Espanyol: amistoso confirmado ante el Coventry de Lampard

El RCD Espanyol confirmó este jueves su último amistoso de la pretemporada 2026-27. El conjunto de Manolo González concluirá su preparación enfrentándose al Coventry City de la Premier League el próximo 8 de agosto.

El encuentro se disputará en el Coventry Building Society Arena, en el quinto amistoso confirmado hasta el momento por el club blanquiazul, un duelo de nivel frente a un recién ascendido desde la Championship dirigido por Frank Lampard.

El Espanyol arrancará la pretemporada midiéndose a la UE Olot el 18 de julio. Tres días después se verá las caras con el Pau francés (21 de julio), con quien ya disputó un amistoso el año pasado en pleno parón internacional. Luego se enfrentará al Sabadell el día 25 y arrancará entonces su 'mini gira' por Inglaterra.

Noticias relacionadas

Primero jugará contra su 'hermano' Burnley el día 29 en Turf Moor, para después hacer lo propio con el Middlesbroug el 1 de agosto en Riverside y concluir la pretemporada frente al Coventry el 8 de agosto, justo una semana antes de debutar en LaLiga frente al Levante en el RCDE Stadium, el fin de semana del 15 y 16 de agosto.