Las dudas del primer once de Manolo González

El nuevo Espanyol 25/26 echa a rodar este domingo con una dura prueba frente al Atlético de Madrid, en un debut liguero por todo lo alto. Manolo González deberá dar con la tecla ya desde el primer día para arrancar con buen pie una temporada en la que el objetivo volverá a ser la permanencia, aunque en el vestuario no quieren cerrarse puertas tan pronto.

El técnico blanquiazul cuenta con una plantilla totalmente renovada con hasta diez fichajes, por lo que surgen muchas dudas acerca del once que puede presentar Manolo González en la visita de un hueso como el Atlético.

El principal problema radica en el centro del campo, posición en la que el Espanyol carece de un pivote de corte defensivo que dé equilibrio a la medular perica. La marcha de Urko González (regresó tras cesión) y de José Gragera dejan al cuadro perico con un solo mediocentro de perfil algo más organizador: Pol Lozano.

La posición de pivote es una de las prioridades a reforzar en el mercado, tal y como ha asegurado el director deportivo en varias ocasiones. Sin embargo, Fran Garagarza podría apurar hasta el final en busca de algún chollo que permita no desajustar el límite salarial y el poder de inversión del Espanyol, que también necesita otro extremo y un central.

Tres sistemas posibles

En cuanto al sistema que utilizará Manolo González el domingo, todo apunta a un 4-4-2 que reemplazará al 4-2-3-1 vimos en gran parte de la temporada pasada, pues Javi Puado podría ejercer de segundo 'nueve' y Edu Expósito vería retrasada su posición desde la mediapunta hasta el mediocentro. Aun así, las carencias en el mediocentro podrían provocar también un cambio a defensa de tres centrales (5-2-3).

Dos porteros para un puesto

En cuanto a nombres propios, las dudas empiezan ya desde la portería. La marcha de Joan García deja un hueco difícil de rellenar, con dos aspirantes a la titularidad. Todo apunta a que Dmitrovic parte con ventaja, aunque para nada es descartable que Manolo González pueda darle confianza a Ángel Fortuño.

Rubio o Calero, duda central

En una hipotética defensa de cuatro, con Carlos Romero (Salinas deberá ganarse el puesto) y Omar El Hilali como favoritos para los carriles, tan solo baila el nombre de la pareja de Cabrera. Tanto el recién llegado Miguel Rubio como Fernando Calero optan a esa plaza de central restante, con Pablo Ramón condenado -por el momento- a la suplencia. En defensa de tres, sería Rubén Sánchez el carrilero y Omar actuaría como tercer central.

Cinco bandas para dos carriles

La sala de máquinas la formarán Pol Lozano junto a Edu Expósito, que verá su posición algo retrasada ante la ausencia del mencionado pivote defensivo. Mientras, en las bandas surgen las mismas incógnitas que el año pasado. Antoniu Roca y Jofre Carreras pugnan por la titularidad en uno de los extremos, mientras que Rubén Sánchez (opción más defensiva, incluso con defensa de cinco) y Ramon Terrats (opción más ofensiva) luchan en el otro costado. El último fichaje blanquiazul, Tyrhys Dolan, apunta a la suplencia tras haber disputado muy pocos minutos durante la pretemporada perica.

Roberto-Puado, dupla conocida

La delantera es la demarcación que parece más definida. Roberto Fernández, fichaje por el que el Espanyol ha pagado 6 millones de euros, sería titular por delante de Kike García, que puede aportar mucho en el aspecto ofensivo en la segunda mitad. Junto al cordobés, como segundo punta (4-4-2) o incluso en una posición más de enlace como la mediapunta (4-2-3-1), aparecerá el capitán Javi Puado.