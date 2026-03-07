Dudas en el once: el Espanyol debe ganar "por lo civil o por lo criminal"

El once de Manolo González de cara a este lunes sigue siendo una incógnita, con hasta tres posiciones en duda. Una de ellas es la delantera, donde Roberto Fernández se ha visto superado por un Kike García que ya es el máximo goleador blanquiazul esta temporada. Pero el cordobés se parte "los cuernos" cada día en busca de mejorar.

Así definió su trabajo en los entrenamientos. En una entrevista concedida a 'Pericos Marca', el ariete aseguró que ante el Real Oviedo "hay que ganar, por lo civil o por lo criminal". "Ahora pasamos por un bache bastante gordo, está siendo difícil de superar. Personalmente, la presión me gusta, estoy más motivado y con la idea de mejorar", apuntó. Y dio las claves: "Hay que hablar menos y trabajar más. Cuanto antes cerremos la salvación, mejor, porque luego sabemos que podemos aspirar a algo más".

Un padre futbolístico

Si Kike García le ha ganado la partida en las últimas dos jornadas es precisamente por la sequía que atraviesa Roberto, que tan solo suma un gol en las últimas once jornadas. "Los delanteros quieren meter goles todos los partidos. Trabajo día a día, me parto los cuernos para que las cosas salgan bien; ahora no está saliendo, pero seguro que pronto cambia la racha", dijo al respecto.

Roberto Fernández, delantero del RCD Espanyol / RCD Espanyol

Pero no ve a Kike como competencia, ni mucho menos, sino como "un padre futbolístico": "Kike para mí es un padre futbolístico, siempre está encima de mí y confía mucho en el potencial que tengo; siempre me voy a alegrar de que le vaya bien". Y desveló lo que le pide Manolo González: "Que no deje de ser el mismo, que llegué a Primera gracias a mi esfuerzo y a mis goles. Siento que puedo mejorar en casi todo, soy muy joven; sobre todo en ciertos movimientos dentro del área y en el tema de la finalización ante la portería".

¿Doble punta? ¿La hora de Terrats?

En cuanto al partido de este lunes, todo apunta a que Kike García volverá a ser titular después de su papel protagonista en el Martínez Valero. La duda surge en el esquema que utilizará Manolo González, que podría apostar por una doble punta en la que tanto Pere Milla como el propio Roberto partirían como candidatos.

Terrats, tras el partido contra el Celta de Vigo / RCD Espanyol

Si el técnico decide mantener un solo delantero, la cosa varía. La baja de Edu Expósito deja huérfana la mediapunta, en lo que se erige como la mayor oportunidad de todas para un Ramon Terrats que podría dirigir el juego ofensivo blanquiazul en una posición algo más centrada que en los últimos encuentros, cuando solía aparecer por alguna de las bandas. La ausencia del de Cubelles (y de Pickel) no afecta al doble pivote, donde Urko González y Pol Lozano (que recientemente aseguró en 'LaGrada' que tiene "cero noticias" sobre su renovación) serán de la partida.

Y en los carriles surge la última incógnita, con Dolan, Jofre y el propio Pere Milla como candidatos, mientras Cyril Ngonge pierde peso tras quedarse sin minutos frente al Elche. La defensa es la única parcela que no debería sufrir variaciones, a menos que Fernando Calero ya se encuentre al 100% tras unas molestias que le han mantenido varias jornadas apartado y que han permitido a Clemens Riedel hacerse con la titularidad junto a Cabrera, Omar El Hilali y Carlos Romero.