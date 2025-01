Dudas en el lateral izquierdo del Espanyol

El Espanyol tiene por delante uno de los partidos más complicados de toda la temporada. El conjunto perico recibe el próximo sábado al Real Madrid en el RCDE Stadium, un duelo de vital importancia donde intentará dar la campanada para seguir sumando en el campeonato liguero.

El equipo blanquiazul acudirá a la cita en una buena dinámica tras encadenar tres partidos sin perder (Leganés, Valladolid y Sevilla). En el último encuentro, los de Manolo González sumaron un meritorio punto en el Sánchez Pizjuán. Sin embargo, la mala noticia llegó con la lesión de Brian Oliván.

El lateral catalán tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera mitad del enfrentamiento y su lugar lo ocupó Carlos Romero. Tras el partido, el técnico perico ya aseguró que no parecía nada grave, y el propio club confirmó este martes que Brian Oliván sufría una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

'PROBLEMA' EN EL CARRIL IZQUIERDO

Al mismo tiempo, el Espanyol apuntó que su evolución marcará su disponibilidad, aunque no lo descartó para el partido contra el Madrid. De esta manera, una de las grandes incógnitas para el duelo contra el equipo blanco es quién ocupará el carril izquierdo.

Oliván venía siendo indiscutible y una pieza fundamental en el esquema perico. Sin ir más lejos, el futbolista barcelonés encadenaba siete partidos como titular. No obstante, si no llega al 100%, es probable que Manolo se decante por apostar por Carlos Romero en el once inicial frente a los madridistas. Aunque se trata de un perfil más ofensivo, el futbolista cedido por el Villarreal ha cumplido con creces en esa posición.