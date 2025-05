Dudas con el futuro de Kumbulla

Marash Kumbulla está siendo uno de los principales responsables del buen hacer del Espanyol en esta temporada. El central albanés está siendo una figura clave en la defensa perica, dando la seguridad y solidez necesaria para tener la permanencia cada vez más cerca.

Llegó el pasado verano en calidad de cedido de la AS Roma y, una vez finalice el curso, su futuro es toda una incógnita. "He encontrado continuidad en el Espanyol. ¿Roma? Volveré en verano, luego ya veremos", explicó en una entrevista a 'TuttoMercatoWeb'.

Sin embargo, Kumbulla señaló que se encuentra muy a gusto en la disciplina perica: "Aquí todos me hicieron sentir cómodo desde el principio, tanto el entrenador como mis compañeros".

El central, que había disputado toda su carrera profesional en la Serie A, explicó la decisión de firmar por el Espanyol. "Al principio dudé un poco, por el hecho de cambiar de ciudad y país. Pero solo tardé una semana, me adapté de maravilla y me sentí como en Italia; la diferencia es el idioma, pero culturalmente España e Italia son muy similares", manifestó.

Kumbulla ha olvidado en el Espanyol los problemas físicos del pasado: "Es muy importante. Cuando te recuperas de una lesión así, necesitas ese tiempo, que varía según la persona, para volver a ser quien eras antes. Entrenas, juegas, pero aún no te sientes en tu mejor momento".

También habló sobre los rivales que más le ha costado defender: "Mbappé, también porque, dado el rol, me he enfrentado a él varias veces y es duro. Nico Williams también me creó dificultades, a pesar de ser extremo". Pero tiene claro que es el más exigente es el delantero del Madrid: "Mbappé va en Ferrari, no en una moto… En el uno contra uno te supera, en campo abierto contra él es muy difícil y se vuelve más fácil si te ayudas con tus compañeros. Al final, siempre es cuestión de trabajo en equipo".