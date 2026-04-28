Dudas y certezas con el futuro de Manolo González en el Espanyol

"Lo único que hemos de hacer es seguir trabajando, intentar cambiar la dinámica trabajando, afrontar los partidos de la mejor manera posible y ser mentalmente fuertes. No hay otra solución. Lo único que queda es seguir con mentalidad y seguir apretando". La respuesta de Manolo González tras el inerte empate ante el Levante en el RCDE Stadium puede bien valer para justificar cualquiera de los 15 anteriores tropiezos. Porque los seis puntos sumados de los últimos 48 posibles resultan ser una losa enorme a cuestas de un Espanyol que, poco a poco, se desliza hacia abajo en la tabla.

Manolo González, en el duelo ante el Levante / Valenti Enrich

De la maravillosa primera vuelta quedan solo recuerdos, un mercado invernal muy pobre -solo llegó Ngonge, que protagonizó una pataleta al ser cambiado ante el Levante- y una renta en la que el equipo se sostiene para evitar que el pánico se meta en casa.

No es para menos: de San Mamés salió el conjunto perico con una racha de cinco victorias consecutivas y en plazas de Champions League, una dinámica apoyada en números de ensueño y en una gestión fenomenal del técnico gallego, que tenía a todos los futbolistas rindiendo a su máximo nivel. Pero la banda sonora cambió de música clásica a efectos de terror. Entraremos a mayo y el Espanyol no ha sido capaz de ganar un mísero partido en todo el 2026.

ESPANYOL - LEVANTE. FOTO: VALENTI ENRICH / VALENTÍ ENRICH

De lo poco que se ha podido sumar están los dos duelos ante el Levante: un empate 1-1 en el Ciutat de València y el 0-0 del RCDE Stadium en la más reciente jornada 32. La conjura era total: llamamiento a la afición por parte de Manolo y futbolistas como Edu Expósito, un recibimiento a la llegada de la plantilla antes del duelo para mostrarles confianza, y un equipo que en la primera parte mostró algo más de ímpetu que su rival.

Sonora pitada en el RCDE Stadium

El resultado, a pesar de lo que pudo ser diferencial, fue el mismo: no marcar goles, sufrir una expulsión absurda (y récord de Pol Lozano, el más rápido en ver la doble amarilla en Liga) y encomendarse a un Marko Dmitrovic que se negó en banda a ver al Espanyol sufrir más. No era lo mismo sumar un punto que ninguno. Gracias al guardameta serbio, Etta Eyong no puso otro clavo a la cruz que viene siendo esta segunda vuelta.

Marko Dmitrovic of RCD Espanyol in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and RCD Espanyol at Vallecas stadium on April 23, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 23/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En las gradas, la afición dijo basta a su técnico y jugadores. Durante la segunda parte bajó una sonora pitada a una decisión de Manolo: retirar del campo a Ramon Terrats para jugar con una doble punta que sigue sin dar resultados. Y, al finalizar el choque, casi al unísono cayó una fuerte silbatina que no dejó dudas: reprobado a todos los futbolistas por su rendimiento. Todos, menos uno: un Dmitrovic que arrancó los únicos aplausos de la jornada.

A pesar de todo, plantilla y directiva han mostrado públicamente que siguen confiando en Manolo González y su gestión para escapar de esta crisis. Edu Expósito lo dejó claro hace menos de un mes: "Tenemos al mejor entrenador posible". Mismo caso con Alan Pace, presidente, y Alexander Rosen, su asesor deportivo, que también en marzo tuvieron un encuentro con el técnico blanquiazul en la C.E. Dani Jarque.

El de Folgoso do Courel sabe que asegurar la permanencia matemáticamente le valdrá para la renovación automática de su contrato hasta 2027, objetivo que era el primordial a inicio de temporada y que, pese a la dinámica, sigue estando al tocar. Con el punto sumado ante el Levante, el Espanyol llegó a 39 y se sitúa cinco por encima del Sevilla, que marca la zona roja. En el horizonte quedan Real Madrid, Athletic y Real Sociedad en casa, además de visitas justamente al Sánchez Pizjuán y El Sadar.