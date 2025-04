Dubasin se aleja del Espanyol: "Me van a comprar"

El fichaje de Dubasin fue uno de los grandes aciertos de la dirección deportiva del Real Sporting. El cuadro asturiano logró cerrar la cesión del extremo del Basilea y el futbolista ha respondido con ocho goles y nueve asistencias en lo que va de temporada. Sus números han despertado el interés de algunos equipos de Primera, y el Espanyol sonaba como posible destino.

Sin embargo, en una entrevista en Cope Asturias, el delantero propiedad del Basilea quiso despejar algunas dudas sobre su futuro. "Lo que dijo el presidente (del Sporting) es que me van a comprar, entonces ese es el mensaje de calma. Yo estoy aquí, contento, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe. Pase lo que pase en un futuro quedan cinco partidos, voy a darlo todo aquí", sentenció Dubasin.

"Estoy feliz, no tengo ni idea (del supuesto interés del Espanyol). El club me está dando todo y yo tengo que dar todo hasta el último día que esté. La calma tiene que ser que mientras yo esté aquí voy a dar el máximo de mí", añadió el ex del Real Oviedo.

Pieza clave

El pingüino Dubasin está siendo una de las notas positivas de una temporada para olvidar en El Molinón. El Real Sporting, que disputó el año pasado las semifinales del play-off de ascenso a Primera, lucha este curso por evitar el descenso a Primera Federación.

Los gijoneses se encuentran a siete puntos de la zona roja gracias a las dos victorias consecutivas que lograron frente a Eldense y Mirandés, aunque la salvación todavía no está sellada. No obstante, todo es más fácil si en tu plantilla cuentas con hombres como Juan Otero o Dubasin, que suman ocho dianas cada uno.

El catalán ha sido la gran revelación de la temporada tras un curso en el eterno rival -el Real Oviedo- en el que no logró ver portería en 23 partidos disputados. Visto lo visto, el Sporting ya se plantea ejercer la opción de compra al Basilea, que asciende a un millón y medio de euros.