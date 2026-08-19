Drkusic: "Estoy preparado para ser titular ante el Madrid"

Vanja Drkusic aterrizó el pasado viernes en España, pero ya está “preparado” para “ser titular contra el Real Madrid”. El nuevo defensa del Espanyol, que llega a Cornellà cedido por el Zenit ruso con opción de compra, mostró todas las ganas que tiene de ayudar al equipo en su presentación como nuevo jugador perico.

Su fichaje fue un buen golpe de mercado de los blanquiazules. Drkušić se encontraba muy cerca de convertirse en nuevo jugador del PAOK de Salónica, pero uno de los representantes del jugador trasladó el interés del Espanyol al futbolista y todo cambió. Su prioridad era jugar en LaLiga y vivir en Barcelona. “Hace más calor que en San Petersburgo”, aseguró.

Su primer partido no será precisamente un paseo. Este sábado, el Real Madrid visita al Espanyol en el RCDE Stadium, y Drkusic está preparado para la acción. “Todos somos profesionales y estamos preparados física y mentalmente en todo momento. Me he entrenado con mis compañeros, sé lo que el entrenador me pide”, mencionó el defensa esloveno.

Reconoció que le sorprendió la llamada de Monchi y, por el momento, cree que el fútbol español es “más técnico aquí, y más físico y de lucha en Rusia”. Su objetivo es adaptarse al cien por cien cuanto antes. “Me estoy adaptando bastante bien. Es pronto, aún tengo que encontrar casa y mudarme con mi familia. Mi relación con los compañeros que juegan en mi posición es fantástica, me han explicado qué quiere el entrenador. Obviamente, hay competencia, pero somos un equipo, queremos victorias para el Espanyol”, explicó.

Una confesión: "No habría venido sin opción de compra"

Por último, aseguró que solo le preocupa el presente, “lo que necesite el equipo, y empezar a hablar español”, pero en su mente no hay otra cosa que seguir en el Espanyol a final de temporada: “No habría venido si no hubiera opción de compra. Espero hacer una buena temporada y al final, ya veremos”, reconoció.

Monchi, por su parte, también habló durante la presentación y catalogó al esloveno como un jugador “versátil, que puede jugar en las dos posiciones de central, en algunos casos también de lateral, con buena salida de balón, contundencia y buen juego en el área”. ¿Le dará minutos Manolo ante el Madrid?