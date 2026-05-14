El drama de LaLiga: la salvación más cara de las grandes ligas

La pelea por la permanencia en LaLiga está alcanzando unos niveles de exigencia nunca vistos. A falta de solo dos jornadas para el final, la salvación apunta a convertirse en la más cara de las grandes ligas europeas y la tensión en la zona baja sigue disparada pese a las victorias clave de varios implicados este miércoles.

La jornada dejó tres triunfos fundamentales para equipos que viven con el agua al cuello. El Espanyol rompió una racha dramática sin ganar y derrotó al Athletic en Cornellà, el Sevilla firmó una remontada de enorme valor ante el Villarreal y el Alavés dio otro golpe sobre la mesa venciendo al ya campeón Barça. Tres resultados que comprimieron todavía más una lucha por la permanencia que promete decidirse prácticamente en la última fecha.

El Espanyol celebró el gol de Pere Milla con locura / Dani Barbeito

Ahora mismo, el Oviedo ya aparece matemáticamente descendido, pero todavía quedan dos plazas por decidir. Girona y Levante, 39 puntos ambos, ocupan momentáneamente posiciones de descenso, aunque siguen plenamente vivos y separados por una distancia mínima respecto a Elche (39), Mallorca (39), Alavés (40), Espanyol (42), Valencia (42), Osasuna (42) y Sevilla (43). Incluso equipos que hace apenas unas semanas parecían relativamente salvados han vuelto a mirar de reojo la zona roja debido a la brutal acumulación de puntos en la parte baja.

La sensación general en LaLiga es que la permanencia se irá por encima de los 42 puntos, una cifra altísima que refleja perfectamente el nivel competitivo y la igualdad de la zona baja de la tabla. Cada victoria cuesta muchísimo y prácticamente nadie consigue enlazar una racha definitiva que cierre el asunto.

De hecho, la paradoja este curso es enorme. La salvación en Primera está siendo casi más cara que en Segunda. En LaLiga Hypermotion hay equipos peleando por la salvación con menores puntuaciones pese a que se disputan cuatro jornadas más en el campeonato. Mientras tanto, en Primera varios clubes podrían superar ampliamente los 40 puntos y aun así descender.

La salvación más cara de las grandes ligas

La diferencia con otras grandes ligas europeas es evidente. En la Premier League, por ejemplo, la batalla por evitar el descenso lleva semanas prácticamente decidida y tanto Burnley como Wolves quedaron condenados mucho antes del tramo final. La última plaza de descenso está en juego entre West Ham (36 puntos) y Tottenham (38).

En la Serie A italiana también existe pelea en la zona baja, pero el escenario es menos salvaje que el español. Los equipos implicados han dejado escapar muchos más puntos y el corte de la salvación sigue moviéndose en registros inferiores a los de LaLiga. Con Pisa y Verona ya descendidos, Cremonese (31) y Lecce (32) luchan por evitar la caída a los infiernos.

Y, aunque la comparación es más compleja debido a que Alemania y Francia cuentan con menos equipos en sus campeonatos, el corte para lograr la permanencia en la Bundesliga y la Ligue 1 también se sitúa muy por debajo de la feroz lucha que se está viviendo actualmente en LaLiga española.

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Sevilla, Espanyol, Alavés, Osasuna, Valencia, Mallorca, Levante, Elche y Girona siguen jugándose la vida en cada jornada y prácticamente cualquier resultado altera por completo el escenario. Nunca había sido tan difícil quedarse en Primera. Y a este ritmo, la salvación en España terminará siendo la más cara de toda Europa.