Dónde ver el Villarreal - Espanyol de LaLiga hoy por TV, online y en directo

Espanyol y Villarreal se dan cita en el Estadio de la Cerámica hoy lunes 9 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanquiazul mide sus fuerzas ante uno de los rivales más temibles del campeonato con el objetivo de dejar atrás la mala dinámica resultadística.

Si bien es cierto que consiguió erigirse como una de las grandes revelaciones de la primera mitad de la temporada, el 2026 del Espanyol está siendo para olvidar. Desde que empezó el año, los de Manolo González registran un empate y cuatro derrotas, las últimas tres de forma consecutiva, racha que hace peligrar enormemente su posición de privilegio en la zona europea.

Tampoco atraviesa un buen momento el Villarreal, aunque de momento se las ingenia para resistir en la zona Champions. Parecía que las prematuras eliminaciones en Copa y Champions darían alas a los 'groguets' en Liga, pero ya son tres las jornadas en las que no consiguen hacerse con la victoria.

El Villarreal, obligado a reaccionar ante el Espanyol / EFE

¿Dónde ver el Villarreal - Espanyol hoy por TV y online?

El partido entre Villarreal y Espanyol, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

